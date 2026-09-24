Lecce, Piazza San Michele Arcangelo: finanziamento a rischio. Il Comune attende da maggio una risposta dal Ministero

LECCE – Il cantiere di piazza San Michele Arcangelo, nel quartiere San Pio, di fronte alle “Case magno” rischia di restare incompiuto. Dopo la risoluzione del contratto con la prima impresa, il Comune è pronto a rivolgersi alla seconda classificata, ma attende da maggio una risposta del Ministero dell’Ambiente: deve sapere se potrà completare l’opera e rendicontare la spesa oltre la scadenza prevista dal Pnrr. Senza questo via libera, il finanziamento è a rischio e gli uffici non possono assumere un nuovo impegno economico senza la certezza della copertura.

“Abbiamo risolto il contratto con la ditta appaltatrice per grave inadempimento, perché non sono stati rispettati i tempi di esecuzione e consegna dell’opera che il Ministero dell’Ambiente aveva previsto per il 30 aprile 2026”, ha spiegato ieri mattina il dirigente dei Lavori pubblici Giovanni Puce, durante la commissione che si è tenuta a Palazzo Carafa. Verificata informalmente la disponibilità della seconda impresa in graduatoria, il Comune ha avviato i passaggi per l’interpello. Per arrivare all’affidamento, però, occorrono la richiesta formale e la verifica dei requisiti. Secondo gli uffici, tra procedure e completamento dei lavori servono almeno altri sei mesi.

È proprio su questo tempo supplementare che manca una risposta. “Abbiamo sollecitato il funzionario del Ministero perché ci desse una risposta, ma al momento non abbiamo avuto alcun riscontro: siamo in una fase di stand-by, perché senza un’autorizzazione che ci consenta di slittare la rendicontazione di altri sei mesi non possiamo andare avanti”, riferisce Puce. Il Comune non vuole affidare i lavori alla nuova impresa per poi scoprire di non poter utilizzare le risorse ministeriali.

Intanto la piazzetta davanti alle Case Magno resta un cantiere aperto. La consegna dell’opera, che si pensava potesse arrivare nell’arco di un mese, è ormai slittata di circa un anno. Per completarla ci sarebbero circa 250mila euro, a cui potrebbe aggiungersi quanto recuperato attraverso la penale e la garanzia fideiussoria legate al precedente appalto. Ma l’esito di queste procedure richiederà tempo. “Quel cantiere non può rimanere così. Ho chiesto che l’amministrazione solleciti il Ministero, altrimenti dovremo procedere con i fondi comunali. Spero che il Ministero ci dia questa risposta”, conclude il dirigente.