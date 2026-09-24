Dal megalodonte alla valorizzazione del territorio: Cursi chiede alla Regione un piano strategico per le sue cave

CURSI (Lecce) – Un appello diretto alla presidenza della Regione Puglia per rilanciare l’identità del territorio attraverso la valorizzazione del suo patrimonio estrativo. È l’iniziativa promossa dal sindaco di Cursi, William Marco Santoro, e dalla vicesindaca Elisa Mele, che chiedono un impegno congiunto alle istituzioni regionali per trasformare i siti estrattivi locali, storicamente legati al lavoro e alla fatica, in un polo culturale, paesaggistico e turistico di rilevanza regionale.
L’istanza si inserisce nell’attuale fase di aggiornamento dei Piani Particolareggiati dei comprensori estrattivi storici promosso dalla Regione Puglia. A fare da sfondo alla proposta è il successo della seconda edizione di “Cena in Cava”, evento di fine agosto che ha visto le pareti di pietra far da cornice a momenti di promozione gastronomica e culturale.
Oltre alla componente storica ed etno-antropologica, la proposta punta anche sul valore paleontologico del bacino di Cursi. Il sottosuolo e le abitazioni storiche dei cavatori locali custodiscono infatti fossili marini e reperti di rilievo, tra cui denti di megalodonte.
L’obiettivo dell’amministrazione comunale è avviare un percorso di ricerca, catalogazione e musealizzazione per giungere alla creazione di un polo archeologico e paleontologico capace di raccontare le origini geologiche del Salento.
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