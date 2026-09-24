Videomapping, jazz e performance al laser: alle Mura Urbiche torna “STATO DELL’ARTE Festival”

LECCE – Dal 2 al 4 ottobre le Mura Urbiche di Lecce torneranno ad aprirsi al pubblico per la terza edizione di “STATO DELL’ARTE Festival”, la rassegna culturale ideata e organizzata da Icon Radio Visual Group APS sotto la direzione artistica di GeGè Telesforo e con il patrocinio del Comune di Lecce. Per tre giornate, lo storico complesso difensivo realizzato nel Cinquecento da Gian Giacomo dell’Acaya si trasformerà in uno spazio espositivo e performativo all’aperto, declinando il tema dell’anno: “Pietra e Stelle – La Luce Ritrovata”.

La tre giorni prenderà il via venerdì 2 ottobre con la Banco Jam Session, appuntamento inaugurale della sezione “Scrigni” dedicato ai talenti emergenti. Sabato 3 ottobre il programma entrerà nel vivo con l’apertura della mostra di arti visive “Cieli Intuiti”, curata da Massimiliano Cesari con opere di Pierpaolo Arcadio e Vito Antonio Lippolis, affiancata dai “Walking Mura Urbiche Music Tour”, visite guidate su prenotazione tra storia e musica. In serata, il Bastione Est ospiterà il concerto elettroacustico “MOONFALL” del duo Andrea Rossetti e Marco Puzzello, seguito dalla proiezione di “ZENIT PRX.01”, opera di videomapping site-specific firmata da Dara Cerutti Soth e Cristian Gargiuolo (Accademia Albertina di Torino e Algo.ritmi) che restituirà sulla pietra delle Mura la mappa tridimensionale del cielo stellato elaborata in tempo reale sui dati astronomici forniti dal Planetario di Torino.

La giornata conclusiva di domenica 4 ottobre si aprirà con la lectio dell’artista Michele Guido presso la Fondazione Biscozzi|Rimbaud e proseguirà nel pomeriggio con il talk “La Luce Ritrovata”, organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Lecce per analizzare il rapporto tra illuminazione urbana, sostenibilità e tutela del paesaggio notturno. In serata si terrà la prima assoluta di “Prometeo”, performance audiovisiva di Riccardo Mazza eseguita attraverso uno strumento laser a quattro fasci gestito in tempo reale, prima della chiusura con la jam session finale. Il programma del festival si estenderà infine fino all’11 ottobre con la corsa cittadina “Lecce Piano Festival family RUN”.