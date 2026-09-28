Le previsioni meteo di domani 29 settembre 2026

NAZIONALE
AL NORD
Condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni settentrionali con cieli sereni ovunque. Tra pomeriggio e sera nuvolosità in aumento al Nord-Ovest ma senza fenomeni di rilievo associati. Maggiori schiarite al Nord-Est.
AL CENTRO
Giornata all’insegna del tempo asciutto su tutte le regioni centrali con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque.
AL SUD E SULLE ISOLE
Tempo stabile al mattino al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio qualche addensamento in sviluppo su Calabria e Sicilia ove non si escludono isolati e brevi acquazzoni. In serata tempo asciutto ovunque con ampi spazi di sereno.
Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento su tutta la Penisola.
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