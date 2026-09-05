Stasera, 5 settembre, a San Donato il Salento Music Festival

SALENTO MUSIC FESTIVAL 2026 – SAN DONATO DI LECCE
*La Musica, l’Energia, il Salento, un’unica grande esperienza!*
*Domenica 5 settembre 2026 – ore 21.00 – Parco dello Sport, della Musica e della Cultura*
*Ingresso Libero*
Torna l’appuntamento più atteso di fine estate nel cuore del Salento. *Domenica 5 settembre 2026*, a partire dalle *ore 21.00*, il *Parco dello Sport, della Musica e della Cultura di San Donato di Lecce* si trasformerà nel grande palcoscenico del *Salento Music Festival*.
Un evento ormai identitario, nato dalla volontà dell’Amministrazione Comunale di creare un attrattore turistico, musicale e culturale per tutta la comunità e per la Regione Puglia. Dopo il successo delle scorse edizioni, il Festival torna con una formula che unisce tradizione e nuova scena salentina.
Evento realizzato con il patrocinio di *Regione Puglia, Provincia di Lecce, Comune di San Donato di Lecce – Città d’Arte, Eventi di Valore*.
*IL CAST DEL 5 SETTEMBRE*
– *88 MAX – The 883 Tribute Band* – La più travolgente *cover band* dedicata ad 883 e Max Pezzali. Uno show da cantare tutto d’un fiato, dai grandi classici degli anni ’90 ai tormentoni che hanno fatto la storia del pop italiano, per far ballare tre generazioni.
– *WELO – Special Guest* – Il rapper e cantautore salentino rivelazione, voce del brano “Vieni nel Salento” con i Sud Sound System e autore di “Emigrato (Italiano)”, jingle ufficiale del 76° Festival di Sanremo.
– “STELLLA GRANDE E LE ANIME BIANCHE”
*NON SOLO MUSICA*
*AREA FOOD & BEVERAGE* con prezzi popolari, *AREA LUNAPARK* per i più piccoli, *AREA MERCATINI* con artigianato e prodotti tipici. *Ampia area parcheggio gratuita.*
*INFO:* Domenica 5 settembre 2026, ore 21.00 – Parco dello Sport, della Musica e della Cultura – San Donato di Lecce – Ingresso LIBERO – IG: @salentomusicfestival.sd
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