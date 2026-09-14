Caduta di calcinacci in piazza Sant’Oronzo: intervento dei Vigili del Fuoco

LECCE – Intervento dei Vigili del Fuoco nella prima serata nel cuore del centro storico di Lecce. Alcuni calcinacci si sono staccati dalla facciata di uno degli edifici che sovrastano l’area dei portici in piazza Sant’Oronzo, finendo sul piano stradale.
La segnalazione ha fatto scattare l’invio immediato sul posto di una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri. I caschi rossi hanno provveduto a delimitare la zona interessata dalla caduta dei frammenti e a effettuare le verifiche statiche sulla struttura, rimuovendo le porzioni di intonaco o muratura rimaste pericolanti per sventare ulteriori cedimenti.
L’episodio non ha causato feriti né danni a persone di passaggio.
Terminate le operazioni di bonifica e messa in sicurezza della facciata, l’area sarà a disposizione dei tecnici per i successivi accertamenti e gli interventi di ripristino.
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