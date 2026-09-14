In fuga a tutta velocità, tenta di forzare un posto di blocco, 17enne fermato e arrestato con la droga

Galatone-Soleto (Lecce) – Tenta di sfuggire ai controlli dei carabinieri e di forzare un posto di blocco, rischiano di investire i militari dell’Arma, ma alla fine è stato raggiunto e arrestato. Protagonista in negativo un 17enne che, a bordo di una piccola utilitaria, risultata poi oggetto di ricerche in quanto rubata poco prima nel centro di Galatone, ha percorso a forte velocità le vie di quel centro abitato.

Alla vista della “gazzella”, nonostante l’intimazione dell’alt da parte degli operatori, avrebbe tentato di sottrarsi ai controlli, innescando un inseguimento protrattosi anche fuori dal centro abitato dove, pur di sfuggire ai militari, il giovane avrebbe forzato un posto di blocco predisposto dagli operatori, rischiando di investire anche gli stessi militari, salvo poi desistere.

La fuga ha avuto termine nelle campagne di Soleto dove, in maniera del tutto autonoma, il conducente è uscito di strada dopo aver perso il controllo del mezzo. Inutile il tentativo di allontanarsi a piedi: i Carabinieri sono prontamente intervenuti, riuscendo a bloccarlo in condizioni di sicurezza, ponendo fine alla fuga.

Approfonditi i controlli e sottoposto a perquisizione personale e veicolare, il giovane è stato trovato in possesso di circa 2 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, materiale vario ritenuto utile al confezionamento della sostanza, materiale idoneo per lo scasso ed una chiave universale per l’accensione di autoveicoli.

La sostanza stupefacente e tutto il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Al termine delle operazioni, il 17enne è stato arrestato e, come disposto dal magistrato di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce, che conduce le indagini, affidato al Centro di Prima Accoglienza per i minori di Lecce in attesa di udienza di convalida dell’arresto. Il minore è difeso dall’avvocato Andrea Bianco.