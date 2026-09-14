Svestono due sorelle con l’intelligenza artificiale dopo averle fotografate di nascosto: tre minori indagati

SALENTO – Avrebbero fotografato due sorelle a loro insaputa e, infine, le avrebbero spogliate utilizzando l’intelligenza artificiale: una maggiorenne, l’altra minorenne. In tre – tutti 17enni residenti nel basso Salento – sono finiti nei guai e in un fascicolo d’indagine coordinato dalla procura dei minori di Lecce: per due di loro l’accusa è di acquisizione illecita di immagini e detenzione di materiale pedopornografico: per un terzo, invece, do detenzione e divulgazione sempre dello stesso materiale.
Nei giorni scorsi, gli agenti di polizia hanno fatto visita in casa dei tre minori sequestrando i telefoni cellulari e gli apparecchi saranno ora alc entro delle verifiche tramite l’analisi forense per accertarne il contenuto.
Il caso risale allo scorso mese di luglio. Le due sorelle, stando a quanto ipotizzato finora, sarebbero state riprese a loro insaputa e, subito dopo, le immagini sarebbero state manipolate con l’Ai. In alcuni scatti la minore sarebbe stata immortalata senza veli mentre in un filmato apparirebbero svestite e in atteggiamenti provocatori. Subito dopo la denuncia di una delle due è scattata l’indagine.
A difendere i tre ragazzi, ci penseranno gli avvocati Raffaele Distaso e Sergio Annesi. La persona offesa, invece, da Vito Lisi.
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