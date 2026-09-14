Insieme a Danilo Beltrante ha dato vita a Vivere di Turismo e oggi ai suoi tanti traguardi si aggiunge la nomination al Premio Women Who Won nella categoria “Hospitality extralberghiera”. La premiazione il 21 settembre a Roma

Gwendoline Brieux, direttrice della Vivere di Turismo Business School, è tra le finaliste di Women Who Won 2026, il premio promosso da QualityTravel per riconoscere e valorizzare il talento, le competenze e il contributo delle donne nei settori del turismo e del MICE.

Gwen Brieux ha ottenuto la nomination nella categoria “Hospitality extralberghiera”, istituita per dare visibilità alle professioniste che operano nell’ospitalità, nel propertymanagement e nella formazione specialistica. Un risultato particolarmente significativo: dopo il voto della community, che ha coinvolto 2.472 partecipanti, sono state selezionate soltanto tre finaliste per ognuna delle dieci categorie del premio.

La candidatura rappresenta il riconoscimento di un percorso professionale costruito con visione, competenza e attenzione alle persone. Nata in Francia e da tempo residente in Italia, Gwendoline Brieux ha maturato una solida esperienza nella gestione dell’ospitalità extralberghiera e nel customer care, trasformando la cura dell’ospite in un modello professionale fondato sull’ascolto, sulla qualità delle relazioni e sulla capacità di generare benessere.

Il suo contributo è stato determinante anche nella crescita di Vivere di Turismo, realtà che promuove una nuova cultura dell’ospitalità attraverso formazione, editoria, eventi e progetti di sviluppo territoriale. Dal 2021 amministratrice unica della società e oggi direttrice della Business School, Gwen Brieux ha accompagnato l’evoluzione dell’impresa fino alla sua trasformazione in Società Benefit, con un impegno continuo nellacreazione di percorsi formativi, pubblicazioni specialistiche e iniziative capaci di mettere in relazione operatori, territori e comunità.

“Questa nomination significa molto più di un premio – afferma Gwendoline Brieux –. Significa che il lavoro nell’ospitalità extralberghiera, spesso svolto lontano dai riflettori, viene riconosciuto. È un invito a fermarsi, guardarsi indietro e prendere consapevolezza della strada percorsa. Sono immensamente felice, grata e ancora un po’ incredula. Condividere questa esperienza con tante donne di talento è già una bellissima vittoria”.

Women Who Won nasce dalla directory di QualityTravel dedicata alle protagoniste del turismo e del MICE, avviata nel 2022 e oggi composta da oltre 300 profili tra manager, imprenditrici, professioniste, accademiche ed esperte dei diversi comparti della filiera.

La vincitrice della categoria sarà scelta da una giuria qualificata sulla base del percorso professionale, delle competenze, dell’impatto prodotto nel settore e del contributo alla crescita della filiera turistica.

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 21 settembre a Roma, nell’ambito della Rome Future Week, e sarà preceduta da un confronto dedicato ai talenti e al futuro del turismo, con particolare attenzione alla digitalizzazione e al ruolo delle donne nel settore.

Per Vivere di Turismo, la nomination di Gwendoline Brieux rappresenta anche il riconoscimento di una visione condivisa: costruire un’ospitalità capace di generare valore non soltanto economico, ma soprattutto umano, sociale e territoriale.