Presunti abusi sessuali sulla figlia 14enne della ex compagna: a processo un pensionato di 68 anni

SALENTO – Avrebbe abusato per un paio d’anni della figliastra minacciandola di non riferire nulla a nessuno sin da quando la presunta vittima era poco più che 14enne. Un pensionato 58enne, residente in un comune salentino, è finito sotto processo con l’accusa di violenza sessuale aggravata così come disposto dal gup Angelo Zizzari.

I fatti si collocano tra novembre 2022 e settembre 2024: in questo periodo l’uomo avrebbe approfittato della ragazza in più occasioni. Solo dopo l’ennesimo episodio, la minore è riuscita a trovare il coraggio di ribellarsi a quello stato do soggezione in cui era costretta a vivere presentandosi spontaneamente in caserma per raccontare quale che doveva subire in casa.

Ed è partita un’inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Luigi Mastroniani che, sulla scorta del materiale raccolto dai carabinieri, ha chiuso il fascicolo d’indagine a carico del pensione difeso dall’avvocato Raffaele Di Staso. Non sono state ravvisate responsabilità in seno alla madre della ragazza. Per conto della curatrice speciale si è costituita parte civile l’avvocata Lorena Puscio.