Con quasi due chili di hashish in macchina cerca di sviare il controllo consegnando qualche grammo: patteggia

CARMIANO (Lecce) – Dopo un controllo per strada nella zona di Carmiano venne trovato in possesso di quasi due chili di hashish. Gianpaolo Bianchi, 27enne di Mesagne, ha patteggiato 1 anno e 4 mesi di reclusione davanti al giudice Angelo Zizzari che ha ritenuto così congrua la pena concordata dall’avvocato difensore Mario Coppola con il sostituto procuratore, titolare del fascicolo.

L’uomo venne fermato a bordo di una Fiat 600 il 1°giugno scorso e trasportava quasi due chili di “fumo” da cui si potevano ricavare 11.437 dosi. La sostanza era suddivisa in più panetti, uno dei quali recante l’immagine di Pablo Escobar e un altro la dicitura “Mafia Colombiana”, oltre a due telefonini e una somma in contanti di 600 euro suddivisa in banconote di vario taglio.

Il giovane aveva cercato di sviare il controllo consegnando spontaneamente un piccolo quantitativo di hashish. Bianchi, volto noto alle forze dell’ordine, è stato già rimesso in libertà dal Tribunale del riesame il 17 agosto a seguito di impugnazione dell ordinanza di rigetto del gup Zizzari.