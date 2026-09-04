Cagliari-Lecce, le probabili formazioni: Stulic scalpita, si rivede Berisha

Seconda trasferta nelle prime tre giornate e altro scontro diretto per il Lecce, che lunedì alle 18 farà visita al Cagliari all’Unipol Domus. I giallorossi sono chiamati a dare continuità al rendimento esterno dopo il successo ottenuto all’esordio sul campo del Parma, provando a riscattare al tempo stesso la sconfitta interna con la Roma. Di fronte ci sarà una squadra che ha iniziato il campionato con lo stesso bottino: vittoria in trasferta e successivo ko casalingo. Il Cagliari ha infatti aperto la propria stagione espugnando Parma, prima di arrendersi all’Inter nella seconda giornata. I campioni d’Italia hanno avuto la meglio di misura, lasciando comunque ai rossoblù la sensazione di aver affrontato a testa alta un avversario di livello superiore. Contro il Lecce, però, la formazione di Fabio Pisacane si troverà davanti a una partita di tutt’altra natura, con punti pesanti in palio e due formazioni che puntano a costruire il proprio campionato soprattutto attraverso gli scontri diretti.

Per il Lecce sarà quindi importante confermare quanto di buono mostrato lontano dal Via del Mare. La squadra di Eusebio Di Francesco ha già dimostrato di saper interpretare con attenzione le gare esterne e in Sardegna dovrà cercare una prestazione ordinata, soprattutto nella gestione dei momenti in cui il Cagliari proverà ad alzare pressione e ritmo. Dopo due giornate il campionato è ancora alle battute iniziali, ma mettere punti in classifica negli incroci con dirette concorrenti può avere un peso significativo nel prosieguo della stagione. Anche i precedenti offrono uno spunto favorevole ai salentini. Il Lecce ha vinto quattro delle sei sfide contro il Cagliari disputate nelle prime dieci giornate di Serie A, con due sconfitte. Il dato, tuttavia, va letto considerando che tutti e sei gli incontri si sono giocati al Via del Mare. L’Unipol Domus rappresenterà dunque un contesto completamente diverso, con i rossoblù che potranno contare sul fattore campo. Di Francesco arriva all’appuntamento con qualche novità sul fronte dell’organico. Berisha è tornato a disposizione, mentre Monteiro può essere utilizzato per la prima volta, offrendo al tecnico un’ulteriore alternativa soprattutto nella fase offensiva. Non ci sarà invece Geubbels, alle prese con il trauma distorsivo alla caviglia sinistra rimediato contro la Roma. L’attaccante francese sarà costretto a fermarsi per circa dieci giorni e non sarà quindi della partita. Restano inoltre indisponibili Jean e Kaba. L’assenza di Geubbels modifica inevitabilmente le possibilità di scelta davanti. Stulic è destinato a partire dal primo minuto, mentre Pierotti dovrebbe completare il reparto offensivo nel 3-5-2 iniziale. Monteiro rappresenta invece una soluzione da utilizzare a gara in corso, con Di Francesco che potrà così contare su caratteristiche differenti nel momento in cui sarà necessario cambiare passo. Qualche assenza anche per il Cagliari. Pisacane non potrà contare su Idrissi, Trepy e Mina, quest’ultimo ancora alle prese con un problema fisico. Il tecnico rossoblù dovrà quindi confermare l’assetto che ha accompagnato la squadra nelle prime due giornate, cercando di mantenere equilibrio tra fase difensiva e capacità di attaccare con continuità. Il Cagliari dovrebbe schierarsi con il 4-3-3. Caprile sarà il portiere, davanti a lui Zé Pedro, Deiola, Rodriguez e Obert. In mezzo al campo spazio ad Adopo, Winks e Romano, mentre il tridente sarà composto da Maldini, Mendy e Fadera. Un sistema che punta soprattutto sull’ampiezza e sulla capacità degli esterni di accompagnare l’azione offensiva. Il Lecce dovrebbe invece confermare il 3-5-2. Falcone tra i pali, con Tiago Gabriel, Gaspar e Siebert nella linea difensiva. Veiga e Gallo saranno gli esterni, chiamati a coprire tutta la fascia, mentre Coulibaly, Ilic e Gorter formeranno il centrocampo. Davanti Pierotti e Stulic. Sarà dunque una sfida nella quale il Lecce dovrà soprattutto evitare di concedere campo al Cagliari e riuscire a sfruttare le occasioni che riuscirà a costruire. L’obiettivo è tornare dalla Sardegna con un risultato positivo, dando seguito al successo conquistato a Parma e mantenendo una posizione favorevole dopo le prime tre giornate.

Ecco dunque le probabili formazioni di Cagliari-Lecce:

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Maldini, Mendy, Fadera. All. Pisacane.

Indisponibili: Idrissi, Trepy.

Squalificati: nessuno.

LECCE (3-5-2): Falcone; Tiago Gabriel, Gaspar, Siebert; Veiga, Coulibaly, Ilic, Gorter, Gallo; Pierotti, Stulic. All. Di Francesco.

Indisponibili: Geubbels, Jean, Kaba.

Squalificati: nessuno.