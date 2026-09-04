Ancora una notte di fuoco nel Salento, furgone e due auto in fiamme

Lecce e Casalabate – Altri tre mezzi di locomozione in fiamme la notte scorsa nel Salento.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per due distinti incendi, verificatisi in meno di mezz’ora l’uno dall’altro in provincia di Lecce.

Il primo intervento, alle ore 2:10 circa, ha interessato Casalabate, marina di Trepuzzi, in via Lodola di Mare, dove una squadra del Distaccamento di Veglie è intervenuta per l’incendio di un furgone cassonato, completamente avvolto dalle fiamme. I Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento del mezzo e alla successiva messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Campi Salentina per gli accertamenti di loro competenza e per avviare le indagini.

Poco dopo, alle ore 2:27, una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Lecce è intervenuta in via Pomponio, a Lecce, per l’incendio di due autovetture, una Citroën Cactus e una Opel Mokka, entrambe completamente interessate dalle fiamme. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di estinguere l’incendio, evitare l’ulteriore propagazione delle fiamme e mettere in sicurezza i luoghi. Sul posto erano presenti agenti della Polizia di Stato, che ha avviato gli accertamenti per determinare l’origine dell’incendio.

In entrambi gli interventi le cause degli incendi sono in corso di accertamento da parte degli organi competenti. E non si esclude l’origine dolosa.