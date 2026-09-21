Carabinieri in bicicletta a Tricase: la sicurezza di prossimità viaggia su due ruote

TRICASE (Lecce) – L’Arma dei Carabinieri rinforza il presidio del territorio a Tricase introducendo ufficialmente le pattuglie in bicicletta. Un servizio dinamico e a impatto zero che va ad affiancare i tradizionali controlli in gazzella e a piedi, pensato per garantire un contatto ancora più diretto con residenti e visitatori.

L’impiego delle bike istituzionali rappresenta una scelta strategica per garantire la sicurezza nei punti più frequentati e di difficile accesso con i mezzi a motore.

I militari dell’Arma potranno infatti percorrere in agile successione i vicoli del centro storico, le aree pedonali, i parchi pubblici e le zone commerciali della cittadina, garantendo una presenza costante nei luoghi di maggiore aggregazione.

Oltre a potenziare l’attività di prevenzione e il contrasto alla microcriminalità, l’iniziativa rafforza il concetto di “sicurezza di prossimità”. La bicicletta riduce le distanze tra le forze dell’ordine e la comunità, trasformando la pattuglia in un punto di riferimento mobile pronto ad raccogliere segnalazioni, offrire assistenza e intercettare le piccole esigenze quotidiane dei cittadini.