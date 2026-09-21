Fiamme nella notte a Veglie: a fuoco il ricovero dei carrelli di un supermercato

VEGLIE (Lecce) – Un incendio è divampato alle prime luci dell’alba a Veglie, mobilitando i soccorsi nel centro abitato. Intorno alle 4:00 del mattino, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento locale è intervenuta d’urgenza in via 1° Maggio a seguito del rogo che ha colpito l’area esterna adibita al ricovero dei carrelli della spesa del supermercato Conad.

Le fiamme hanno avvolto rapidamente la tettoia di copertura della struttura, danneggiando anche diversi carrelli custoditi al suo interno. Il tempestivo lavoro dei caschi rossi ha permesso di domare l’incendio in breve tempo, circoscrivendo il perimetro del rogo prima che le lingue di fuoco potessero estendersi al corpo principale del punto vendita o alle attività commerciali adiacenti.

Concluse le operazioni di spegnimento e bonifica dell’area, il personale tecnico ha provveduto a mettere in sicurezza la zona interessata. Sul posto sono stati avviati i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare le cause del rogo, senza escludere al momento alcuna pista.