Controlli a Novoli: scuolabus con la revisione scaduta da mesi, fermata l’intera flotta del servizio scolastico

NOVOLI (Lecce) – Un normale pattugliamento di routine dei Carabinieri della Stazione di Novoli ha portato a galla un corto circuito burocratico che ha paralizzato la mobilità scolastica del paese. L’episodio si è consumato intorno alle 7 del mattino in via Madonna del Pane: i militari hanno imposto l’alt a uno dei Daily comunali adibiti al trasporto degli alunni, condotto da un uomo di 66 anni, per effettuare i consueti riscontri documentali.

La sorpresa è arrivata all’esito delle verifiche sul libretto: il mezzo viaggiava con la revisione periodica non in regola dallo scorso 30 aprile. Scattata inevitabilmente la sanzione per violazione dell’articolo 80 del Codice della Strada, la corsa si è conclusa prima del previsto. L’autista ha dovuto fare immediato rientro verso il deposito per il fermo del veicolo.

L’ispezione ha scatenato un vero e proprio effetto domino sull’intera organizzazione del servizio: appresa la notizia della contestazione, anche gli altri due pulmini della flotta municipale sono rientrati d’urgenza in autorimessa per la medesima irregolarità, determinando l’interruzione completa del trasporto per le famiglie novolesi.