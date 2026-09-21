Ciclista travolto in centro: 75enne sbalzato dalla sella finisce in ospedale

LECCE – Tragedia sfiorata a metà mattina nel cuore di Lecce, dove un ciclista di 75 anni è rimasto ferito a seguito dell’impatto con un’automobile.

Lo scontro si è verificato intorno alle 9:30 in viale Torre del Parco, all’altezza dell’intersezione con via Giovanni Andrea Coppola, subito dopo il cavalcavia, nei pressi del tracciato della pista ciclabile diretto verso il centro città.

Stando alle prime ricostruzioni, il settantacinquenne, originario di Supersano ma residente nel capoluogo, si trovava a bordo del mezzo a due ruote quando è stato travolto da una Fiat Punto guidata da un uomo di 82 anni, anch’egli residente in città. L’impatto, avvenuto a velocità contenuta, ha comunque fatto sbalzare il ciclista dalla sella, facendolo rovinare rovinosamente sull’asfalto.

I passanti presenti lungo il viale hanno allertato la macchina dei soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che dopo le prime medicazioni sul posto hanno predisposto il trasferimento dell’anziano in ospedale per gli accertamenti del caso. In stato di shock ma incolume il conducente della vettura.

Per l’esecuzione dei rilievi balistici, la ricostruzione della dinamica e la gestione del traffico lungo l’arteria stradale sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Lecce.