Maltrattamenti su due donne, di cui una incinta: 30enne condannato a 6 anni

TAVIANO (Lecce) – Avrebbe maltrattato e, in alcune circostanze, anche picchiato due donne a cui è stato legato sentimentalmente. Di cui, una incinta. L’ennesima storia di violenza sulle donne si conclude con una condanna a 6 anni inflitta ai danni di un 30enne, origini marocchine e residente a Taviano, che ha scelto, per il tramite del proprio avvocato Biagio Palamà, di essere giudicato in abbreviato. la sentenza è stata emessa dal giudice per l’udienza preliminare, Angelo Zizzari. L’uomo, da tempo, era stato raggiunto da un decreto di giudizio immediato disposto dalla giudice Giulia Proto.

Lo spartito, in entrambi i casi, sarebbe sempre lo stesso: continui episodi di violenza sia fisica che psicologica sfociati spesso anche in ferite e lesioni. Nei confronti di una delle due persone offese, i fatti abbraccerebbero un arco temporale che va dal 2024 fino ad agosto 2025. Quando, incurante che la donna fosse incinta, l’avrebbe aggredita provocandole contusioni guaribili in una decina di giorni. E per sfuggire al suo aggressore, sarebbe scappata da casa.

Più in là nel tempo – dicembre 2025 – i casi di violenza sulla seconda donna. Che si sarebbero concretizzati in un controllo ossessivo della vita della donna e prevaricazioni fisiche: come accaduto il 5 febbraio 2026 quando dopo le minacce del tenore “se chiami i carabinieri vedi cosa succede” si sarebbe scagliato contro la donna. Non è tutto: il processo dovrà fare anche chiarezza sul tentativo di soffocamento. A volte anche alla presenza della figlia 11enne. Non appena verranno depoistate le motivazioni, l’avvocato difensore Biagio Palamà potrà impugnare la sentenza in Appello.