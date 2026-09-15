Libri, solidarietà e comunità a Novoli: mercoledì 16 settembre la presentazione di “Quando meno diventa più” di Davide Minerva

Novoli (Lecce) – Un appuntamento all’insegna della buona lettura, dell’impegno sociale e della condivisione: mercoledì 16 settembre, alle ore 19:30, la Biblioteca Comunale “Oronzo Parlangeli” di Novoli ospiterà la presentazione del libro “Quando meno diventa più” di Davide Minerva (Dave7).

L’opera autobiografica racconta una storia profonda e toccante fatta di sport, determinazione e rinascita; un percorso umano capace di mostrare come sia possibile trasformare i propri limiti. “La mia forza è nata dove tutti vedevano un limite” è la sintesi del messaggio che l’autore trasforma in un manifesto di speranza e conquista della libertà.

La serata si aprirà con i saluti istituzionali e l’intervento della Presidente del Consiglio Comunale di Novoli, Roberta Romano. Successivamente, l’autore dialogherà con Sabrina Liberti, docente e ricercatrice del Dipartimento di Studi Umanistici di UniSalento, per approfondire i temi del libro e condividere con il pubblico le tappe di questo viaggio di riscatto personale.

L’incontro si distingue per il suo forte valore benefico, poiché il ricavato della vendita dei libri sarà interamente devoluto all’associazione “Cuore e Mani Aperte”, presieduta da Don Gianni Mattia, a sostegno delle sue attività di assistenza sul territorio.

Al termine della presentazione, la serata proseguirà con una degustazione di birre artigianali curata dall’associazione AUTopia per festeggiare insieme un momento di vicinanza comunitaria.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Novoli ed è promossa da IMAGO Coop. Soc. e dalla FUCINA SOCIALE, associazione culturale novolese da sempre attenta alle tematiche sociali e alla promozione della lettura, insieme alle associazioni Cuore e Mani Aperte e AUTopia. L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare.