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Windsurf Grand Slam 2026, Puglia in vetta domenica scorsa a Vieste grazie al giovane atleta di Peschici Michele Bonsanto

Il giovane atleta di Gargano Sailing campione italiano Under 20 Windsurf Pinna A Vieste protagonista anche Cesare Latino, storico atleta e istruttore di freestyle

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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