Windsurf Grand Slam 2026, Puglia in vetta domenica scorsa a Vieste grazie al giovane atleta di Peschici Michele Bonsanto

PUGLIA – Si è tenuto domenica 27 settembre a Vieste il Windsurf Grand Slam 2026, tappa conclusiva del campionato italiano di windsurf capace di riunire i migliori atleti italiani nelle discipline più spettacolari di questo sport che mette insieme velocità, tecnica e adrenalina, assegnando poi i titoli delle diverse categorie. La manifestazione, organizzata dal Gargano Sailing Club in collaborazione con Federazione Italiana Vela e Associazione Italiana Classi Windsurf, ha avuto come base l’Umbramare Camping Village.

Tra i risultati più importanti della manifestazione spicca quello di Michele Bonsanto, originario di Peschici e uno degli atleti di punta del Gargano Sailing Team, che proprio nelle acque di casa ha coronato una stagione di alto livello conquistando il titolo di Campione Italiano Windsurf Pinna 2026 nella categoria Under 20. Bonsanto, vela ITA 2811, arrivava alla finale di Vieste occupando la prima posizione nel ranking nazionale dopo le tappe disputate a Marina di Ragusa, Torbole e Talamone. La gara conclusiva rappresentava quindi l’ultimo e decisivo appuntamento della stagione: davanti al pubblico del Gargano, il giovane atleta è riuscito a confermare la propria leadership, conquistando la vittoria nella tappa finale e il titolo nazionale. Un risultato particolarmente significativo per il territorio: un giovane atleta del Gargano conquista il titolo italiano proprio sulle acque di casa, portando il nome della Puglia e del Gargano Sailing Team sul gradino più alto del windsurf nazionale. Ma tra i protagonisti del windsurf garganico c’è anche Cesare Latino, atleta e istruttore di Vieste, oggi parte integrante della famiglia del Gargano Sailing Team.

La quarta e ultima tappa del circuito ha assegnato inoltre i titoli delle quattro categorie dello Slalom Pinna e Foil, assoluto e giovanile. A imporsi nella finale di Vieste sono stati Michele Laurenza nello Slalom Assoluto Pinna, Christopher Frank nello Slalom Assoluto Foil, Giovanni Landi nello Slalom Giovanile Foil e Michele Pio Bonsanto nello Slalom Giovanile Pinna. A chiudere la manifestazione una cerimonia di premiazione alla quale sono intervenuti il sindaco di Vieste e presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti e la consigliera regionale Rosa Barone in rappresentanza della Regione Puglia, a sottolineare il valore della manifestazione e il sostegno delle istituzioni al mondo dello sport e alla promozione del territorio; il Windsurf Grand Slam 2026 ha confermato così Vieste e il Gargano come luoghi di riferimento per il windsurf nazionale.