“Barocco Festival Leonardo Leo”, giovedì 1 ottobre “Cerva dell’Aurora. Napoli e Venezia, due capitali della musica sacra”

LECCE – Due capitali musicali, due scuole, una stagione nella quale sacro e profano si osservano da vicino e spesso parlano la stessa lingua. Il “Barocco Festival Leonardo Leo”, con la direzione artistica di Cosimo Prontera, torna giovedì 1 ottobre alle ore 20.30 a Lecce, nella Chiesa di Sant’Anna, con “Cerva dell’Aurora. Napoli e Venezia, due capitali della musica sacra”. Un percorso tra la fine del Seicento e i primi decenni del Settecento, quando la scrittura vocale dialoga con quella strumentale, la liturgia assorbe nuove esigenze espressive e il teatro lascia tracce profonde anche fuori dalla scena. L’ingresso è libero.

Protagonista l’Ensemble Salomone Rossi, diretto al violino da Lydia Cevidalli, con il mezzosoprano Marta Fumagalli. Il programma mette in relazione Francesco Gasparini, Evaristo Felice Dall’Abaco, Benedetto Marcello, Nicolò Porpora, Alessandro Scarlatti e Gaetano Veneziano, componendo un quadro nel quale voce, archi e tastiera mostrano diverse declinazioni della musica italiana tra Barocco maturo e nuove sensibilità settecentesche.

Tra Napoli e Venezia la musica si sviluppa dentro ambienti diversi ma comunicanti. Chiese, cappelle, teatri e dimore private alimentano una produzione nella quale le forme circolano e si trasformano. La cantata da camera diventa uno degli spazi privilegiati per mettere in rapporto testo poetico e musica: la voce segue gli affetti delle parole, mentre basso continuo e strumenti ne amplificano tensioni, pause e contrasti.

Nello stesso periodo la musica sacraconserva il legame con la tradizione contrappuntistica, ma cerca maggiore chiarezza e una diversa intensità espressiva. La scrittura religiosa non resta estranea alle trasformazioni che attraversano il teatro e la musica profana: assorbe cantabilità, varietà formale e attenzione alla parola. Il confine fra mondi in apparenza distinti diventa così sfumato e restituisce una stagione musicale nella quale devozione e teatralità convivono nella stessa pagina.

Anche la musica strumentale partecipa a questo movimento: la sonata per due violini e basso continuo diventa un terreno di confronto tra le parti, alterna movimenti lenti e veloci e sviluppa una conversazione sempre più serrata fra gli strumenti. L’eredità di Corelli resta una pietra angolare, ma la scrittura diventa più virtuosa e cantabile.

Gasparini, Marcello, Porpora, Scarlatti e Venezianocostruiscono diversamente il rapporto tra parola, affetto e scrittura, mentre Dall’Abaco porta nel programma la vitalità della sonata strumentale: forme si spostano da una città all’altra e trovano ogni volta nuovi equilibri.Con Alessandro Scarlatti anche la tastiera entra nel discorso musicale. La scrittura lascia spazio all’invenzione, ma si misura anche con forme più rigorose, come la fuga. Altro segno di un linguaggio che cambia senza rompere con ciò che lo ha preceduto.

A Lecce, nella Chiesa di Sant’Anna, il Festival torna così a mettere in contatto città e repertori. Napoli e Venezia arrivano nello stesso spazio attraverso voci e strumenti, mostrando come la musica sacra del tempo assorbisse linguaggie trasformasse continuamente il rapporto tra parola e suono. Due capitali distanti diventano, per una sera, parti della stessa geografia musicale.

Lecce – Giovedì 1 ottobre, ore 20.30

Chiesa di Sant’Anna

CERVA DELL’AURORA

Napoli e Venezia, due capitali della musica sacra

Marta Fumagalli, mezzosoprano

ENSEMBLE SALOMONE ROSSI

Lydia Cevidalli, direzione e violino

Matilde Tosetti, violino

Alessandra Giovannoli, violoncello

Fabio Longo, contrabbasso

Giovanni Togni, clavicembalo