Garlasco, Venditti: “In questi mesi subito qualcosa di inenarrabile”

“Quello che ho subito in questi mesi è inenarrabile. Ringrazio ancora gli ex colleghi di Brescia per aver letto e valutato le carte nella loro esatta misura. Ma le cose non sono andate così fin dall’inizio. Anzi, all’inizio le indagini sono partite con grande leggerezza e con grande approssimazione”. L’ex procuratore Mario Venditti, ieri sera a Quarto Grado su Retequattro, commenta così l’archiviazione nei suoi confronti dell’accusa di corruzione per aver favorito – era l’ipotesi – l’archiviazione di Andrea Sempio nell’inchiesta sul caso Garlasco del 2017.

“Il problema di tutta questa vicenda è che si leggono e si ascoltano le cose come si vogliono ascoltare. Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire – aggiunge Venditti -. Io ho detto una cosa molto precisa. Ho detto che io sono stato autore di due richieste di archiviazione, tutte e due accolte dal Gip di Pavia. La prima riguardava la denuncia della madre di Stasi sulle indagini svolte da quell’agenzia investigativa privata, quell’indagine nella quale io e la mia collega Giulia Pezzino, abbiamo redatto la richiesta di archiviazione accolta dal Gip Lambertucci. E questo avveniva nel marzo del 2017.

Dopo due mesi arrivano i carabinieri di Milano, i famosi carabinieri di Moscova, con una loro nota, con una loro relazione in cui mi chiedono di riaprire le indagini su quegli stessi elementi che erano stati oggetto della prima richiesta di archiviazione e che io e la collega Pezzino avevamo rigettato. Io dico su questa seconda richiesta di riapertura delle indagini: me ne sono già occupato.

Ho richiamato la richiesta di archiviazione che avevo fatto un mese, due mesi prima. Ho ribadito la richiesta di archiviazione per la seconda volta e il Gip di Pavia, un altro Gip, Villani, non Lambertucci, ha accolto la cosa. Questa qui che ho deciso, diciamo, in 21 secondi è solo perché avevo già studiato le carte e già sapevo di che cosa si trattasse”.

“Non mi faccia rispondere a questa domanda. Ha risposto soltanto che c’è un responsabile, che è Alberto Stasi, condannato con sentenza passata in giudicato”, conclude l’ex magistrato alla domanda se crede ancora nell’innocenza di Sempio, accusato nella nuova inchistsa della Procura di Pavia di avere ucciso Chiara Poggi”.