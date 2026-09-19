In Puglia 3376 incendi da giugno a settembre

La Protezione civile regionale della Puglia ha registrato 3376 incendi nel periodo 1 giugno-15 settembre 2026, circa 1000 in più rispetto al 2025, con incrementi rilevanti in quasi tutte le province (+80% nella Bat, +70% nel barese, +46% nel leccese, +32% nel foggiano, +7% nel brindisino e -0.53% nel tarantino). Complessivamente i carabinieri forestali hanno calcolato una superficie bruciata di circa 15.726 ettari, di cui 4.695 ettari di superficie boscata.

I dati sono stati resi noti nell’incontro tenutosi ieri mattina in Regione, durante il quale l’assessora all’Ambiente e al Clima, Debora Ciliento, con delega alla Gestione delle Emergenze, ha riunito alcune delle componenti del sistema regionale di Protezione civile protagoniste della stagione degli incendi boschivi: Dipartimento regionale Protezione civile e Gestione emergenze con Struttura speciale NUE 1-1-2 e Sezione Protezione civile, Carabinieri Forestali, Vigili del Fuoco e Arif; con loro anche il Dipartimento regionale Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale.

“Questi numeri riflettono una stagione complessa che però siamo riusciti a gestire lavorando insieme con il contributo fondamentale dei Coordinamenti provinciali delle associazioni di volontariato di Protezione civile, degli operatori dell’Arif e dei Vigili del Fuoco, insieme ai Comuni, alle Polizie municipali e alle Forze dell’ordine – dichiara l’assessora Ciliento -. Ora dobbiamo fare tesoro dei dati raccolti e di quanto accaduto per avviare un confronto diretto sui territori, in modo da attivare un percorso di prevenzione e di formazione/informazione per il contrasto agli incendi boschivi.”

L’obiettivo emerso dall’incontro è impostare una Campagna antincendi boschivi 2027 che risponda alle esigenze dei territori e delle forze in campo e faccia tesoro di punti di forza e di criticità emerse durante la Campagna AIB 2026 in via di conclusione, con l’ipotesi di un nuovo Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e sulla pianificazione di misure di prevenzione più efficaci. Si è posta l’attenzione anche sugli atti dolosi, purtroppo frequenti, che hanno portato a denunce, indagini e arresti.

“Un altro aspetto su cui dovremo fare una riflessione attenta – ha concluso l’assessora – sono le misure sanzionatorie e deterrenti in caso di mancato rispetto delle normative nella manutenzione del verde e delle aree agricole, oltre a potenziare le diverse forme di monitoraggio e presidio del territorio per evitare atti dolosi”.