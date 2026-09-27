Dacia Maraini a “L’Elefante” (Rai 3): “Quando la religione si allea con il potere diventa un disastro, soprattutto per le donne”

“Nel Corano non c’è scritto da nessuna parte che le donne debbano indossare integralmente il velo. Quando la religione si allea con il potere diventa un disastro, soprattutto per le donne». Lo ha affermato la scrittrice Dacia Maraini nel corso della puntata de “L’Elefante”, il programma condotto da Peter Gomez, in onda questa sera in diretta su Rai 3 e RaiPlay.

Nel corso dell’intervista, Maraini ha rivendicato il ruolo pubblico degli intellettuali e degli artisti: “Gli intellettuali sono portati a schierarsi. Noi pensiamo che Leopardi non lo facesse, ma tutti i grandi scrittori, pensiamo a Verdi e Verga, si sono impegnati e si impegnano. Non è che prendono la tessera di partito, però parlano della realtà del loro tempo. Gli artisti sono per la libertà di pensiero”.

Parlando di Pier Paolo Pasolini, ha ricordato: “Pasolini è stato piuttosto anarchico. Ce l’aveva con il potere, qualsiasi potere. Voleva essere molto libero. Aveva una sua idea di purezza, che aveva cercato prima tra i contadini di Casarsa, poi nel sottoproletariato romano. Da lì nasce anche la passione per l’Africa. Pensava di trovare in Africa una purezza e un candore, un mondo più vicino alla natura. Ovviamente questa purezza non esiste, è un sogno. Ma penso che le persone che inseguono un sogno abbiano qualcosa di poetico”.

La scrittrice si è poi soffermata sul clima del confronto politico contemporaneo e sull’uso dell’etichetta di “radical chic”: “Prendersela sempre con i radical chic è un modo per denigrare l’avversario. È una cosa meschina. Purtroppo, in un momento in cui mancano gli ideali, si pensa di vincere denigrando l’avversario”.