Stagione balneare, FdI: “Puglia prima a chiudere e ultima ad aprire. Dalla Giunta danno al turismo”

“Mentre da anni ci si riempie la bocca con parole d’ordine come destagionalizzazione, prolungamento dei flussi turistici e potenziamento dell’accoglienza, la realtà dei fatti smentisce categoricamente la narrazione della Giunta regionale. I numeri della stagione balneare 2026 lo dimostrano chiaramente: la Puglia è la regione che apre più tardi di tutte e chiude prima di tutte le principali mete balneari italiane.” Lo scrive in una nota il gruppo regionale di Fratelli d’Italia.

“Secondo l’Ordinanza Balneare regionale, come evidenza il nostro consigliere Nicola Gatta, che ha approfondito la questione, la stagione ufficiale è iniziata soltanto sabato 23 maggio e si è conclusa già domenica 13 settembre. Parliamo di appena tre mesi e mezzo di attività garantita, un lasso di tempo del tutto insufficiente per una regione che aspira a vivere di turismo tutto l’anno. Il confronto con le altre realtà italiane è ingeneroso e imbarazzante: regioni come Toscana, Lazio e Liguria garantiscono ben 5 mesi di stagione ufficiale con avvio dal 1° maggio e chiusura al 30 settembre; l’Emilia-Romagna assicura oltre quattro mesi, per non parlare della Calabria, dove la stagione balneare si estende addirittura fino al 31 ottobre.

A questo quadro desolante si aggiunge un cortocircuito burocratico e normativo che penalizza pesantemente gli operatori economici. Dal giorno successivo alla chiusura ufficiale della stagione, infatti, decade l’obbligo del servizio di assistenza e salvataggio. Siamo di fronte a un grandissimo disservizio e a una palese sciatteria politica da parte del governo regionale, che in questo modo danneggia una delle fette più rilevanti e strategiche dell’economia pugliese. Non si può fare propaganda sui record di presenze estive e poi abbandonare le imprese del litorale a metà settembre. Serve una revisione immediata dell’Ordinanza Balneare per ampliare la stagione ufficiale, garantire la sicurezza delle spiagge anche nei mesi spalla e mettere finalmente i nostri operatori nelle condizioni di competere ad armi pari con il resto d’Italia e d’Europa”.