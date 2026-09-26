Vannacci organizza la rete nel Salento: oltre cinquanta comitati, questa sera l’assemblea a Gallipoli

GALLIPOLI – Futuro Nazionale prova a mettere radici nel Salento e a trasformare il consenso attorno a Roberto Vannacci in una presenza organizzata sui territori. Le elezioni politiche sono vicine e il movimento del generale nei sondaggi vola alto. L’obiettivo dichiarato è costruire una rete capillare di militanti, referenti e amministratori, allargando la base del movimento anche attraverso l’arrivo di esponenti con precedenti esperienze in altri partiti. Una strategia che guarda alle prossime scadenze politiche e passa dalla costituzione dei comitati locali, dalla ricerca di nuovi aderenti e dalla creazione di presìdi stabili nei comuni della provincia. La tappa più importante è in programma questa sera, sabato 26 settembre, a Gallipoli: alle 19.15, al Teatro Tito Schipa, si terranno la conferenza stampa e l’assemblea provinciale di Futuro Nazionale, con la presentazione degli oltre cinquanta comitati territoriali che, secondo gli organizzatori, sono già attivi nel Salento. A intervenire saranno Massimiliano Simoni, coordinatore nazionale di Futuro Nazionale e consigliere regionale della Toscana, e il deputato Rossano Sasso, responsabile del partito in Puglia. Interverrà anche Gabriele Bottazzo, presidente del Consiglio Comunale di Alezio.



Nel corso dell’incontro saranno illustrate le prossime tappe organizzative e le linee attraverso le quali il movimento intende rafforzare la propria presenza in provincia di Lecce. Il progetto punta soprattutto sulla costruzione di una rete locale capace di raccogliere nuove adesioni e di intercettare anche ambienti politici in movimento: lo stesso comunicato sottolinea che molti dei referenti provengono da altri partiti e hanno già maturato esperienza politica. Prima dell’appuntamento gallipolino, alle 17.30, la giornata di Futuro Nazionale partirà da Racale con l’inaugurazione della nuova sede. Qui il partito può già contare, secondo quanto riferito dagli organizzatori, su quattro consiglieri comunali presenti nell’amministrazione e guidati dal capogruppo Alessio Parata. Il doppio appuntamento rappresenta dunque un passaggio della strategia di radicamento territoriale del movimento di Vannacci: non soltanto incontri pubblici, ma comitati, sedi e referenti nei comuni con l’intenzione di aumentare il numero dei militanti e strutturare una presenza politica stabile. Gallipoli diventa così questa sera il punto di incontro della nuova rete provinciale, chiamata a mettere insieme esperienze provenienti da percorsi politici diversi e a definire l’organizzazione con cui Futuro Nazionale intende presentarsi alle prossime scadenze elettorali.