DAL SALENTO ALLE MARATONE EUROPEE: ESCE “IL MIO TEMPO MIGLIORE” DI STEFANO LEONARDO MARSANO

“Il mio tempo migliore” è il testo pubblicato da Stefano Leonardo Marsano: la sua storia inizia nei primi anni del 2000 in un piccolo centro del Salento e parla di un ragazzo di poco più di vent’anni che osserva il mondo dalla finestra di una cucina, lottando in silenzio contro l’insicurezza e i chili di troppo. A cambiare radicalmente il suo destino è una scelta semplice ma coraggiosa: varcare la soglia della palestra di fronte casa. Quella che era nata come una semplice routine per ritrovare la forma fisica si trasforma ben presto in una passione viscerale e salvifica: la corsa. È l’inizio di un percorso umano e sportivo durato vent’anni. Dai primi passi incerti sul tapis roulant affiancato da un’amica, fino all’agonismo, Stefano costruisce la sua metamorfosi atletica con disciplina, allenamenti serali nelle zone industriali e tabelle autogestite. Arrivano così le prime grandi soddisfazioni internazionali nelle prestigiose maratone di Parigi e Roma, dove impara a dominare i “muri” fisici e mentali della distanza regina.

La narrazione di Il mio tempo migliore va tuttavia ben oltre il racconto sportivo. La vita del protagonista si arricchisce nel 2016 con il matrimonio con la donna della sua vita e, l’anno successivo, con la gioia immensa per la nascita del primo figlio, vera spinta emotiva per guardare al futuro e sognare di correre un giorno al suo fianco. Ma le sfide più dure attendono Stefano fuori dall’asfalto: nel giugno del 2018, un grave incidente stradale riduce la moglie in coma farmacologico. Stefano appende le scarpe al chiodo per mesi per stringersi alla famiglia e accompagnare la moglie in un miracoloso percorso di riabilitazione. Poco dopo, la nascita prematura della seconda figlia lo porta ad affrontare lunghe e sospese ore d’attesa davanti all’incubatrice, insegnandogli l’arte della pazienza e della resistenza, fino ad arrivare ai mesi del lockdown vissuti pedalando sul terrazzo di casa su una vecchia spin bike. La ripartenza post-pandemia segna la piena maturità atletica e umana dell’autore: tra la bellezza della condivisione con i nuovi compagni di squadra, i record sui 10 km e sulla mezza maratona, fino allo straordinario traguardo nella Maratona di Roma chiusa in 2h54’00” e all’esperienza della leggendaria Maratona di Valencia.

Accolto con grande entusiasmo fin dalle prime settimane di uscita, Il mio tempo migliore ha conquistato rapidamente i lettori, rimanendo per molti giorni in testa alla classifica delle novità sulle principali piattaforme di Amazon. Con un finale a sorpresa legato a una vecchia fotografia d’archivio e l’immagine simbolica di tre medaglie incise con i nomi dei figli e della moglie, l’autobiografia di Stefano Leonardo Marsano si conferma una testimonianza potente di resilienza, amore e speranza. Un’opera emozionante che ricorda a chiunque abbia un sogno da proteggere che i confini esistono soltanto nella nostra mente e che l’unica scelta che conta davvero è non arrendersi mai.