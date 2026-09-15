L’almanacco di oggi 15 settembre

Il Santo del giorno: Sant’Albino. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Lu sule sicca le fiche lu jentu apre li purtuni e tie ma rutti li cuiuni. Significato: Il sole secca le fiche il vento apre i portoni e tu mi hai rotto i coglioni.

– Sono nati in questo giorno

1890 Agatha Christie

1921 Sergio Bruni

1946 Oliver Stone

– Proverbio

Due cose son sorde e cieche: odio e favore

– Accadde oggi

1935 gli ebrei tedeschi vengono privati della cittadinanza

– Scoperte

1955 Severo Ochoa compie la prima sintesi di Rna