L’almanacco di oggi 15 settembre

Il Santo del giorno: Sant’Albino. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Lu sule sicca le fiche lu jentu apre li purtuni e tie ma rutti li cuiuni. Significato: Il sole secca le fiche il vento apre i portoni e tu mi hai rotto i coglioni.
– Sono nati in questo giorno
1890 Agatha Christie
1921 Sergio Bruni
1946 Oliver Stone
– Proverbio
Due cose son sorde e cieche: odio e favore
– Accadde oggi
1935 gli ebrei tedeschi vengono privati della cittadinanza
– Scoperte
1955 Severo Ochoa compie la prima sintesi di Rna