Domani il sindaco Poli Bortone in visita nelle scuole

Il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, come di consueto, porterà personalmente gli auguri di buon anno scolastico agli studenti, ai docenti, a tutto il personale della scuola.
Comincerà gli incontri domani mattina, martedì 15 settembre, accompagnata dall’assessore alla Pubblica istruzione, Luciano Battista e dai funzionari dell’Ufficio scolastico comunale.
– Alle ore 9 sarà all’istituto “De Amicis” (in via dei Palumbo), dove verranno inaugurate le nuove classi della secondaria di primo grado
– Alle ore 10 andrà all’istituto comprensivo “Stomeo – Zimbalo” (in via Carrara)
– Alle ore 11 saluterà il personale all’istituto comprensivo “Tempesta – Galateo” (in via Archita da Taranto)
– Alle ore 12 chiuderà il giro all’istituto comprensivo “Alighieri – Diaz” (in via Aprile)
Nei prossimi giorni il sindaco e l’assessore porteranno i saluti nelle altre scuole della città.
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