“Educare alla lettura: nuove consapevolezze e nuove prospettive” venerdì 18 settembre Biblioteca Bernardini

LECCE – Qual è lo stato dell’educazione alla lettura oggi in Italia e come si muove la provincia di Lecce in questo ambito? Quali prospettive oggi si aprono nel nostro paese per chi si dà il compito di generare, formare e accompagnare lettori fin dall’infanzia in un tempo sempre più segnato dalla disaffezione all’esperienza della lettura e per contro all’uso massiccio di forme di comunicazione sempre più frammentate, rapide e lessicalmente povere?

Sono alcuni degli interrogativi che animeranno, venerdì 18 settembre, dalle 17:00 alla Biblioteca Bernardini (ex Convitto Palmieri) di Lecce, il convegno dal titolo “Educare alla lettura: nuove consapevolezze e nuove prospettive”. Il Convegno rappresenta la naturale conclusione del progetto “Il Sesto Senso. Educare alla lettura fra ascolto, osservazione, pratica, intuizione e lungimiranza”, un progetto promosso da una rete di associazioni della provincia di Lecce che operano nel campo della promozione della lettura (Ventitré10-aps, VeleRacconto, Magma-aps e Arteverso-aps) in collaborazione con 10 istituti scolastici, 8 biblioteche di pubblica lettura, 3 librerie e 1 centro educativo. Il progetto, finanziato dal Centro per il libro e la lettura nell’ambito del Bando Educare alla lettura 2024, è nato dalla consapevolezza dell’importanza di un coinvolgimento sempre più crescente dei ragazzi e delle ragazze nei processi di educazione alla lettura non solo per renderli partecipi di scelte e proposte fin dalla loro ideazione, ma soprattutto per ascoltare maggiormente la loro voce e il loro punto di vista sui libri, la letteratura e il rapporto tra le nuove generazioni e la lettura.

In quest’ottica “Il Sesto Senso” nell’ultimo anno ha offerto un percorso formativo rivolto ai docenti della scuola secondaria di I grado, bibliotecari, librai, educatori alla lettura e genitori fondato non solo sulle competenze di grandi esperti di caratura nazionale ma anche sul coinvolgimento proprio dei più piccoli per permettere alla loro voce di emergere e offrire uno sguardo privilegiato su gusti, abitudini e domande da lettori e non lettori in formazione.

Nel contempo, accanto al percorso formativo, è stato realizzato un percorso di accompagnamento di 10 classi scolastiche campione nelle quali, grazie al lavoro in sinergia di docenti e educatori alla lettura, sono state messe in campo strategie, buone prassi, metodologie e occasioni di confronto per avviare e sperimentare processi educativi virtuosi nel campo della lettura, con l’obiettivo di allargare poi l’esperienza ad altre classi e istituti.

Sarà proprio il racconto di questa esperienza uno degli aspetti di un Convegno che vedrà anche tra i suoi protagonisti, a dibattere sul tema al centro del titolo, l’esperta di educazione alla lettura Alice Bigli, che da oltre vent’anni lavora nel settore con esperienze formative in tutta Italia e ideatrice del Festival Mare di Libri, il festival dei ragazzi che leggono, e lo scrittore Davide Morosinotto, uno dei nomi più importanti dell’odierna letteratura per ragazzi.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Polo BiblioMuseale di Lecce, sarà trasmessa anche online grazie al collegamento da remoto sulla piattaforma Google Meet.