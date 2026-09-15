Ancora per strada con un cucciolo di cane, provvedimenti nei confronti di un senzatetto

Lecce – Nuovo capitolo sulla vicenda che ha coinvolto il senzatetto noto per chiedere l’elemosina in via Trinchese insieme al cane “Biscotto”. L’uomo, già destinatario in passato di un provvedimento di allontanamento a seguito di controlli e segnalazioni, è stato nuovamente individuato in città mentre portava con sé un cucciolo di appena due mesi, circostanza che ha richiesto un immediato intervento a tutela dell’animale.

L’operazione è scaturita dalla segnalazione dell’assessore Andrea Guido, che ha seguito costantemente e in prima persona l’intera vicenda, rimanendo per tutto il tempo in contatto telefonico con il Comandante provinciale del Nogez (Nucleo operativo Guardie Eco Zoofile) Lecce per conoscere l’evolversi della situazione.

Sul posto hanno operato il Comandante provinciale e gli agenti del Nogez Lecce, insieme agli agenti della Polizia locale di Lecce.

Successivamente sono intervenuti gli agenti della Questura di Lecce per le verifiche sul precedente provvedimento di allontanamento e per gli adempimenti di competenza.

Le attività sono proseguite per garantire la tutela di altri cuccioli riconducibili allo stesso soggetto. Uno dei cuccioli, un cagnolino di piccola taglia e di colore nero, è stato sottoposto a sequestro e immediatamente messo in sicurezza.

Il piccolo è stato successivamente affidato temporaneamente a una volontaria del posto, che se ne prenderà cura in questa prima fase, garantendogli assistenza, protezione e tutte le attenzioni necessarie.

“Un doveroso e sentito ringraziamento – dicono dal Comando provinciale del Nogez Lecce – va all’assessore Andrea Guido per aver seguito personalmente e costantemente la vicenda, agli agenti del Nogez Lecce, alla Polizia locale di Lecce e alla Questura di Lecce per la preziosa collaborazione e le attività svolte. Le attività e gli accertamenti sulla vicenda proseguono. Eventuali ulteriori sviluppi saranno comunicati nel rispetto delle attività degli organi competenti”.