Torna a Lecce la settimana europea della mobilità: dal 16 al 22 settembre

Presentato questa mattina a Palazzo Carafa il programma di iniziative con cui il Comune di Lecce partecipa alla Settimana Europea della Mobilità (SEM 2026), in calendario dal 16 al 22 settembre all’insegna dello slogan “Mobilità per tutti”.

All’incontro con i giornalisti hanno preso parte l’Assessore alla Viabilità e Mobilità, Giancarlo Capoccia, il Dirigente Comandante, Donato Zacheo, e la Mobility Manager, Adriana Carecci.

Tra gli intervenuti i rappresentanti delle istituzioni scolastiche, delle associazioni e delle aziende partner che hanno risposto all’avviso pubblico dell’Amministrazione comunale. Sono ben 11 le realtà del territorio che hanno integrato le proprie proposte nel calendario ufficiale, dando vita a una grandissima sinergia di comunità. Durante la presentazione l’arch. Adriana Carecci, Mobility Manager del Comune di Lecce ha ringraziato per la collaborazione gli istituti scolastici “Tempesta-Galateo” e “Ammirato Falcone”, le associazioni Ruotando, Agorà, Todo Modo, Icon Radio Visual Group e Rione Santa Rosa; le società SGM, LEbike, RideMovi e Leo Constructions. A queste si affiancano i contributi dell’Università del Salento, di Monteco SpA e di Banca d’Italia.

“Il tema di quest’anno, ‘Mobilità per tutti’, ci spinge a promuovere un’offerta di trasporti diversificata, sicura ed economicamente accessibile a ogni fascia d’età” – è stato evidenziato nel corso della presentazione il Dirigente del Settore Mobilità, Comandante Donato Zacheo. “Lecce risponde con un programma corale che punta a cambiare le abitudini quotidiane, valorizzando le infrastrutture esistenti e digitalizzando i servizi. La sicurezza stradale e l’efficienza dei controlli camminano di pari passo con l’innovazione tecnologica: l’introduzione di soluzioni smart ci permette di monitorare i flussi, proteggere gli utenti vulnerabili della strada e ottimizzare la sosta. Cambiare l’approccio alla mobilità quotidiana è un processo lungo, ma la pianificazione strategica e il coinvolgimento diretto delle nuove generazioni, a partire dalle scuole, sono i pilastri su cui stiamo edificando la Lecce del futuro”.

“Quest’anno la Settimana Europea della Mobilità rappresenta per Lecce un vero e proprio punto di svolta verso una città più inclusiva, moderna e vivibile”, ha dichiarato l’Assessore alla Viabilità e Mobilità, Giancarlo Capoccia. “Il nostro obiettivo fondamentale è abbattere le barriere, non solo fisiche ma anche culturali, che limitano la libertà di movimento dei cittadini. Vogliamo che ogni leccese, dai bambini agli anziani, fino alle persone con disabilità, possa riappropriarsi degli spazi urbani in totale sicurezza. La straordinaria risposta del territorio, con ben undici realtà tra scuole, associazioni e aziende private che hanno collaborato alla definizione di questo programma, dimostra che la sfida della sostenibilità è avvertita come un impegno collettivo. Muoversi meglio significa vivere meglio, e questa amministrazione sta lavorando concretamente per offrire alternative valide, efficienti e green al trasporto privato”.

Il cartellone prenderà il via mercoledì 16 settembre con il progetto dell’I.C. Tempesta – Galateo “Insieme sulla stessa strada…passo dopo passo!”, incentrato sul servizio “Pedibus” che sarà argomento anche del primo panel del Convegno “La mobilità per tutti”, in programma presso il Complesso degli Agostiniani di Viale De Pietro, sabato 19 settembre dalle 10:00 alle 13:30 e della Giornata SEM che coinvolgerà il quartiere Rione Santa Rosa APS, nella mattinata di martedì 22 settembre con la collaborazione dell’associazione .

Durante il convegno l’Amministrazione presenterà anche il nuovo servizio di mobilità in sharing, rilancerà il progetto Reactivity in bici e a piedi e illustrerà i primi risultati della tre sperimentazioni avviate grazie al progetto Lecce Smart City, sui semafori intelligenti e il monitoraggio di piste ciclabili e stalli riservati ai veicoli al servizio di persone disabili.

Venerdì 18 settembre spazio anche alla formazione con “Pronti a pedalare! Giornata della patente in bici” per gli studenti dell’I.C. Ammirato – Falcone.

Domenica 20 sarà la volta del percorso culturale con il trenino turistico, che ospiterà la messinscena teatrale di Quinto Ennio verso il Parco di Rudiae, e della passeggiata sostenibile che partirà alle 18:00 da via Lucca per arrivare a Porta Rudiae. Entrambe le iniziative sono organizzate dall’associazione “Αγορά (Agorà) le meraviglie della conoscenza”.

Nella mattinata di lunedì 21 settembre, sempre presso il Complesso degli Agostiniani, Il Convegno “La mobilità per tutti” in agenda i panel “Omnibus – La mobilità di domani: sostenibile, innovativa e collettiva” e “Dal Telegram al Citizen Engagement: un decennio di comunicazione digitale per mobilità, traffico e protezione civile (2016-2026) – l’evoluzione della comunicazione istituzionale della PA tramite i media digitali, tra nuovi scenari, opportunità e rischi psicosociali”.

Il desk informativo sulla sicurezza stradale curato dalla Polizia Locale sarà invece allestito durante le giornate dei convegno di sabato 19 e lunedì 21 settembre agli Agostiniani.

La SEM 2026 si chiuderà con l’iniziativa “Pedalando insieme per Lecce”, sulle piste ciclabili della cittadine, da Piazza Palio a Piazza Sant’Oronzo, organizzato dalla Leo Costruction SSD con inizio alle ore 16:00.

Nei pomeriggi della settimana europea della mobilità i bus delle linee di SGM ospiteranno “Rievocando in Bus” – Itinerari tra storia, sport e mobilità, teatralizzazione delle figure storiche leccesi, partendo dall’età antica fino al Novecento.

Per tutta la settimana, infine, i cittadini potranno beneficiare del 50% di sconto sugli abbonamenti LEbike sharing e di tariffe agevolate sui mezzi RideMovi e partecipare all’indagine conoscitiva al femminile “Muoversi a Lecce: la voce delle donne” curata da Todo Modo APS.

Per motivi organizzativi l’inaugurazione della Velostazione, adiacente alla stazione ferroviaria, e la presentazione dei nuovi mezzi elettrici di SGM Spa, in programma venerdì 18 sttembre, sono rinviate a date da destinarsi.