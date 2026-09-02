Nuova viabilità a Lecce, il vicesindaco frena: “Difficile riaprire il collegamento Costadura-De Pietro”

LECCE – “Stiamo eseguendo un progetto così come voluto dall’amministrazione Salvemini: cambiarlo quando c’è già il cantiere in corso è molto difficile”. Il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Roberto Giordano Anguilla raffredda le speranze dei residenti che chiedono di riaprire alle auto il collegamento tra via Colonnello Costadura e viale De Pietro per alleggerire il traffico su via Di Porcigliano. La soluzione, rilanciata in Commissione controllo XI dal consigliere di minoranza Giovanni Occhineri, richiederebbe una modifica alla nuova piazzetta in costruzione. Ma il responsabile dei Lavori pubblici evidenzia ostacoli che rendono la variante improbabile: “Scegliere di fare una variante in corso d’opera non è un gioco da ragazzi: innanzitutto si bloccano i lavori e non si sa se può essere autorizzata, poi andrebbe trovata una copertura economica, che di questi tempi è comunque un’impresa. Tra l’altro, creerebbe un ulteriore problema per i tempi di consegna”.

Una posizione che lascia pochi margini alla richiesta dei cittadini, pur senza tradursi in una definitiva dichiarazione di impossibilità tecnica. Il problema riguarda un’intera porzione del centro: via Di Porcigliano, via Piave, via Pettorano e piazzetta Verdi, dove i residenti denunciano code, rallentamenti e una crescente pressione del traffico, soprattutto nelle ore di punta. Secondo le loro segnalazioni, oltre alla nuova piazzetta che blocca il passaggio sulla via centrale, i restringimenti delle carreggiate e le piste ciclabili hanno aggravato le difficoltà di circolazione, facendo confluire su via Di Porcigliano due distinti flussi di veicoli. Da qui la proposta sostenuta da Occhineri: “Bisogna aprire l’uscita da via Colonnello Costadura verso viale De Pietro, lasciando attivo il collegamento sia per raggiungere il parcheggio sia per uscire dal traffico cittadino”. L’obiettivo è consentire alle automobili di raggiungere direttamente viale De Pietro, evitando il passaggio obbligato sulle strade già congestionate.

Per realizzarlo, però, bisognerebbe ricavare un varco carrabile nella nuova sistemazione pedonale. Un intervento che i residenti ritengono decisivo: “Se non si potranno eliminare due metri di marciapiede per consentire l’uscita su viale De Pietro, il problema non si risolverà”. Nel confronto in Commissione controllo XI di due giorni fa, convocato dal presidente Antonio Rotundo, l’assessore alla Mobilità Giancarlo Capoccia aveva distinto le proprie competenze da quelle dei Lavori pubblici, indicando gli interventi allo studio: “Non è di mia competenza realizzare interventi che riguardano i Lavori pubblici. Stiamo studiando come decongestionare piazzetta Verdi: abbiamo invertito via Piave e lavoriamo per invertire via Premuda, ma bisogna intervenire sul tratto terminale di via Verdi. Non possiamo fare miracoli. Se i Lavori pubblici apriranno l’uscita da via Costadura, noi adegueremo la mobilità”. Occhineri aveva quindi sollecitato un coordinamento tra gli assessori competenti, affinché la richiesta dei cittadini trovasse una risposta condivisa.

Capoccia aveva insistito sull’origine del progetto: “Ci ritroviamo un progetto di piazzetta che blocca la svolta su viale De Pietro e che risale alla precedente amministrazione, che non aveva calcolato gli effetti degli interventi sulle vie limitrofe: i Lavori pubblici decidono cosa fare e se si può fare una variante”. Una possibilità sulla quale arriva adesso la netta frenata di Giordano Anguilla, che richiama le incognite delle autorizzazioni, la necessità di reperire risorse e il rischio di compromettere i tempi del cantiere. La seduta aveva registrato anche un duro confronto sulle responsabilità politiche. Mostrando la firma dell’ex assessore Paolo Foresio sugli atti dell’intervento, Capoccia aveva replicato alle critiche: “Avrebbe dovuto raccontare tutta la verità ai residenti che ha incontrato. Siete stati voi a volere questi lavori. Noi oggi stiamo facendo ciò che non avete fatto: verificare gli effetti sulla mobilità. Approvare la riqualificazione dei viali è molto bello, ma le conseguenze sul traffico sono state calcolate? Ora ci accusano di improvvisazione, mentre stiamo sistemando progetti avviati da loro”.

Sul tema dei parcheggi, l’assessore aveva negato che le ultime modifiche avessero cancellato altri stalli: “Trenta parcheggi furono cancellati dalla precedente amministrazione, quando si decise di realizzare la rotatoria in piazzetta Verdi, senza ascoltare i residenti e sottraendo spazio alla carreggiata e al marciapiede. Oggi non si può parcheggiare a causa della pista ciclabile: neppure quella scelta fu discussa in Commissione”. Rispondendo alla consigliera Loredana Di Cuonzo, aveva aggiunto: “Quando l’amministrazione Salvemini progettò la riqualificazione dei viali non pensò alle strade limitrofe e ai problemi che sarebbero sorti in piazzetta Verdi. Forse sarebbe stato utile ripensare anche la pista ciclabile”. Capoccia aveva inoltre respinto qualsiasi insinuazione su presunti favoritismi: “Non accetto che si insinui che le decisioni dell’amministrazione siano prese per favorire qualcuno”.

Resta ora il tentativo di verificare direttamente sul posto quali correttivi siano praticabili. Rotundo sta cercando di concordare con gli uffici una data per una Commissione itinerante, con consiglieri e tecnici nell’area interessata, per esaminare i flussi di traffico e valutare anche la possibilità di riaprire la svolta attraverso una variante in corso d’opera. La proposta di Occhineri rimane dunque sul tavolo, ma le parole del vicesindaco ne ridimensionano sensibilmente le prospettive. Se il collegamento Costadura-De Pietro resterà chiuso alle auto, ai residenti dovrà essere indicata un’altra soluzione per ridurre le code.