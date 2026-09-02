Il cordoglio per la scomparsa del padre dell’assessore Casili

Le condoglianze del sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, al vicepresidente e assessore regionale Cristian Casili: <Esprimo il mio più vivo cordoglio al vicepresidente e assessore regionale Cristian Casili per la dolorosa perdita del caro padre, insieme alla mia sincera vicinanza in questo momento di profondo dolore.

Un sentimento che nasce anche dall’amicizia e dalla stima che nutro nei suoi confronti e dalla conoscenza maturata in questi anni, durante i quali ho avuto modo di apprezzarne non soltanto l’impegno politico, ma anche la lealtà dei comportamenti, la sensibilità e l’approccio umano e consapevole con cui ha sempre affrontato le problematiche del nostro territorio.

A Cristian Casili e a tutti i suoi familiari rivolgo le mie più sentite condoglianze, accompagnate da un sincero sentimento di amicizia e di rispetto per l’uomo e per il politico>.