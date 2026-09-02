Il cordoglio per la scomparsa del padre dell’assessore Casili

“La comunità del Movimento 5 Stelle Puglia esprime profondo cordoglio per la scomparsa del papà di Cristian Casili. A Cristian e a tutta la sua famiglia rivolgiamo il nostro abbraccio più affettuoso e la nostra sincera vicinanza in questo momento di grande dolore”. Nota del Gruppo del Movimento 5 Stelle
Le condoglianze del sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, al vicepresidente e assessore regionale Cristian Casili: <Esprimo il mio più vivo cordoglio al vicepresidente e assessore regionale Cristian Casili per la dolorosa perdita del caro padre, insieme alla mia sincera vicinanza in questo momento di profondo dolore.
Un sentimento che nasce anche dall’amicizia e dalla stima che nutro nei suoi confronti e dalla conoscenza maturata in questi anni, durante i quali ho avuto modo di apprezzarne non soltanto l’impegno politico, ma anche la lealtà dei comportamenti, la sensibilità e l’approccio umano e consapevole con cui ha sempre affrontato le problematiche del nostro territorio.
A Cristian Casili e a tutti i suoi familiari rivolgo le mie più sentite condoglianze, accompagnate da un sincero sentimento di amicizia e di rispetto per l’uomo e per il politico>.
- PoliticaTutela del riccio di mare in Puglia, giunta regionale costituisce tavolo scientifico
- Notizie dall'Italia e dal mondoPutin, 'le sanzioni della Germania sono un nuovo errore'
- PoliticaGuardia di Finanza, Stefanazzi: "Grazie al Generale Ciotti, buon lavoro al Colonnello Fedeli"
- PoliticaIncendio Lequile, Mazzotta: "Tutelare ambiente e salute. E' necessario sostenere le comunità colpite"
- PoliticaGuardia di Finanza, il saluto del sindaco Poli Bortone al comandante uscente Ciotti e il benvenuto alla nuova comandante Fedeli
- PoliticaDecaro: "Le primarie non mi spaventano, ma è più opportuno trovare un nome condiviso"