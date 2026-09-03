Ricetta del giorno: Fagottini ricotta e spinaci

Ingredienti per 10 fagottini
250 gr di pasta sfoglia
250 gr di spinaci
200 gr di ricotta fresca
2 uova
100 gr di Parmigiano grattugiato
Sale
Pepe
Procedimento:
In acqua calda e salata cuocere gli spinaci;
strizzare e lasciare intiepidire;
aggiungere la ricotta e mescolate;
unire un uovo, il Parmigiano, il sale e il pepe;
Mescolare bene.
Ritagliare dalla pasta sfoglia dei rettangoli;
posare un cucchiaio di ripieno al centro di ognuno e stenderlo in modo omogeneo lasciando liberi i bordi;
bagnare i lati con un poco d’acqua e richiudere ogni rettangolo su se stesso;
sbattere un uovo in una coppetta e aiutandosi con un pennello da cucina spennellare ogni fagottino;
Mettere in forno preriscaldato a 180° per circa 20”
Servire tiepidi
Alternativa: al composto è possibile aggiungere 150 gr di prosciutto cotto tagliato a cubetti
N.b. Qualora si utilizzassero spinaci surgelati, non bollire, ma mettere in una padella con un filo di olio e lasciare cuocere a fuoco lento.
Claudia Forcignanò
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