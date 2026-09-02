Rotundo: “Frigole, in 300 senz’acqua”. Poi torna, ma resta il nodo dell’acquedotto rurale: una rete obsoleta che crea disagi

LECCE – L’acqua è tornata in serata in tutte le abitazioni di Frigole rimaste a secco, ma l’emergenza delle ultime ore ha riacceso ancora una volta i riflettori su un problema che nella marina leccese si trascina da anni: quello dell’acquedotto rurale, una rete ormai obsoleta, soggetta a perdite e guasti, che continua a mettere in difficoltà centinaia di famiglie.

La rottura della condotta principale aveva lasciato senza acqua oltre 300 utenze, provocando pesanti disagi soprattutto in giornate caratterizzate da temperature molto elevate. Il guasto si sarebbe verificato nella zona di Case Simini durante alcuni lavori. I tecnici dell’Arif sono intervenuti e in serata il servizio è stato ripristinato dappertutto, facendo rientrare almeno l’emergenza immediata.

Resta però intatto il problema strutturale. Quello dell’acquedotto rurale di Frigole è infatti un tema annoso, più volte affrontato anche a Palazzo Carafa e già al centro di interlocuzioni con Arif e Acquedotto Pugliese. La Regione Puglia ha previsto con una propria norma il passaggio della gestione di queste reti ad Aqp, ma l’iter procede lentamente e, nel frattempo, i residenti continuano a convivere con una infrastruttura fragile e insufficiente.

Durante le ore dell’emergenza il consigliere comunale del Pd Antonio Rotundo aveva chiesto un intervento immediato: “Da ieri all’ora di pranzo oltre 300 famiglie di Frigole collegate all’acquedotto rurale non ricevono più l’acqua”, aveva denunciato, sottolineando il peso del disagio “in particolare per anziani, minori e disabili, in queste giornate infuocate da un clima torrido”. Da qui la richiesta di “evitare rimpalli di responsabilità e dare la priorità alla immediata risoluzione del problema”.

Il consigliere di maggioranza Alessio Poso, delegato alle marine, aveva invece chiarito la dinamica del guasto e assicurato la tempestività degli interventi. “Stanno facendo lavori presso Case Simini e si è rotto un tubo durante i lavori. Quindi sono intervenuti subito i tecnici dell’Arif per porre rimedio”. Poso aveva però puntato l’attenzione soprattutto sulla condizione generale della rete: “L’acquedotto rurale che serve Frigole è obsoleto e perde acqua. Attendiamo che l’Aqp si prenda in carico tutti gli acquedotti. Per ora viene disattesa una norma regionale”.

L’acqua, dunque, è tornata. Ma a Frigole resta una domanda che si ripropone dopo ogni guasto: quanto bisognerà ancora aspettare perché una soluzione provvisoria lasci finalmente spazio a un intervento definitivo?