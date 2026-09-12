Il grande villaggio parrocchiale, con cassa armonica e discoteca, che cambierà il volto di via vecchia Carmiano

LECCE – Non sarà soltanto una nuova parrocchia, ma un grande parco attrezzato capace di cambiare il volto di un intero pezzo di città. Sulla via vecchia Carmiano prende forma il maxi villaggio di San Vincenzo de Paoli, un progetto che sta accompagnando la crescita di un quartiere sempre più popolato da giovani famiglie e che comincia ad avere effetti anche sul mercato immobiliare, con terreni e aree edificabili che acquistano valore, mentre aumentano servizi, collegamenti e nuovi insediamenti. Il cantiere della grande struttura parrocchiale voluta da don Fernando Doria è ormai entrato nella fase decisiva: la ditta Marullo ha già realizzato le sale parrocchiali e attorno alla nuova chiesa nasceranno una grande piazza, campetti sportivi, spazi per bambini e anziani, angoli picnic e un percorso benessere aperto a tutta la città.

Un intervento che si inserisce in una trasformazione più ampia, perché proprio lungo quel tratto il Comune sta realizzando anche una nuova pista ciclabile, destinata a collegare e rendere più accessibile una zona cresciuta rapidamente negli ultimi anni. Quella che un tempo era considerata una periferia ai margini della città sta diventando così un nuovo polo residenziale e di aggregazione. Giovedì mattina don Fernando Doria ha incontrato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Roberto Giordano Anguilla, suo ex alunno, per fare il punto sugli interventi necessari intorno alla struttura.

“La parrocchia sarà un grande centro di aggregazione con una casa armonica fissa, ottenuta dal riutilizzo della chiesa-tenda, una grande piazza e un locale da ballo all’aperto per i giovani – spiega Don Fernando, conosciuto per le sue imprese nelle periferie – Un villaggio pieno di spazi per bambini e anziani. C’è bisogno di illuminazione pubblica per il percorso benessere che ho ideato nell’area esterna della chiesa: sarà aperto a tutti”, spiega il parroco. Doria immagina il nuovo complesso come il motore di una trasformazione sociale prima ancora che urbanistica. “Negli anni ho dimostrato che anche una chiesa-tenda, alla 167, può aggregare un quartiere, una zona periferica dimenticata, e spingerla verso una valorizzazione. A San Ligorio è bastato ristrutturare una piccola chiesa perché tutto il quartiere cambiasse”. La realtà, nel frattempo, è profondamente mutata: l’area compresa tra Rudiae, ferrovia, viale Grassi e via vecchia Carmiano ha visto arrivare nuove abitazioni e molte famiglie giovani. “La zona Rudiae-Ferrovia non è più il rione di 40 anni fa: è sempre più popolato da famiglie giovani. Ormai è il grandissimo quartiere di San Vincenzo de Paoli, che va da viale Grassi a Lecce, sino a Novoli e Villa Convento. Quindi c’era bisogno di una struttura che rispondesse alle nuove esigenze di una grande area”, sottolinea don Fernando. Il Comune ha messo a disposizione circa 20mila metri quadrati e proprio l’ampiezza degli spazi è uno degli elementi centrali del progetto. La facciata della chiesa si trova a circa 80 metri dall’ingresso, immersa all’interno di quello che diventerà un grande parco. “Ci sono angoli picnic, campetti per lo sport, aree per far giocare i bambini e uno spazio per le bocce per gli anziani”, spiega il parroco. Il perimetro di circa 950 metri sarà invece trasformato in un sentiero benessere, da illuminare adeguatamente anche per offrire un’alternativa sicura a chi oggi corre o cammina lungo via vecchia Carmiano, a pochi metri dalle automobili. Anche la vecchia chiesa-tenda sarà recuperata: la struttura in ferro diventerà una “casa armonica” illuminata, destinata a feste, incontri e momenti di comunità.

Il progetto definitivo è stato costruito ascoltando direttamente i parrocchiani e privilegiando gli spazi di relazione rispetto alla monumentalità dell’edificio. Non a caso Doria ricorda di aver fatto accantonare una prima ipotesi molto più imponente: “Il progetto mastodontico col campanile più alto del Duomo di Lecce io lo feci bocciare alla Cei, a me interessano gli spazi di aggregazione. Il secondo progetto invece è nato proprio dalla consultazione della comunità parrocchiale, sulla base delle esigenze del territorio. Un progetto partecipato”. Anche la nuova chiesa avrà una forte identità architettonica, con l’impiego di legno, oro, bronzo, argento, alabastro e pietra leccese e con il motivo della scala, ispirato al sogno biblico di Giacobbe, ripreso nella struttura e nel campanile. Ma è soprattutto ciò che nascerà intorno all’edificio religioso a rappresentare la vera svolta per il quartiere.

Nuovi servizi, verde, sport, una pista ciclabile e spazi pubblici stanno rendendo più attrattiva un’area che fino a pochi anni fa soffriva carenze di illuminazione, sicurezza e collegamenti. Il cambiamento è già percepibile anche sul valore dei terreni e sull’interesse delle famiglie verso questa parte della città. “Esprimo grande soddisfazione perché in quella zona stiamo riqualificando in maniera importante l’area grazie anche a delle varianti sul percorso delle piste ciclabili e con strumenti utili – afferma il vicesindaco Roberto Giordano Anguilla – Proprio su quel tratto passerà la nuova pista ciclabile e stiamo dando il massimo per cambiare il volto dell’intera area”. Il maxi villaggio parrocchiale, dunque, non sarà soltanto il nuovo cuore religioso di San Vincenzo de Paoli, ma può diventare il punto attorno al quale si ridisegnerà una delle zone di Lecce che stanno crescendo più velocemente.