Volley, la Narconon Melendugno si presenta in piazza Pertini: via alla stagione di Serie A2 tra memoria e comunità

MELENDUGNO (Lecce) – Una piazza Pertini ghermita da tifosi e appassionati ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale della Narconon Volley Melendugno, pronta ad affrontare il campionato di Serie A2 femminile 2026/2027. Inserita all’interno dei festeggiamenti in onore del patrono San Niceta, la serata guidata dallo speaker ufficiale Vincenzo Scamandro ha unito il valore dello sport al legame con il territorio salentino.

L’evento si è aperto con un momento di riflessione dedicato a Lorena Isceni e a tutte le vittime di femminicidio. Successivamente, la consegna della prima maglia di gara alle autorità ha visto gli interventi del consigliere regionale Paolo Pagliaro, del presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino e del sindaco Maurizio Cisternino. Spazio poi ai quadri societari, con il responsabile marketing Alfredo Lisi, il vicepresidente Giacomo Catalano, l’amministratore unico Domenico Macchione e il presidente Gaetano Prisco, che ha invitato la piazza a sostenere la squadra attraverso la campagna abbonamenti, e allo staff tecnico guidato per il terzo anno da coach Simone Giunta, affiancato dal direttore sportivo Francesco Melegari.

Sul palco sono poi sfilate le atlete della prima squadra: le palleggiatrici Giorgia Avenia (capitana) e Giorgia Compagnin, i liberi Aurora Morandini (vicecapitana) e Gaia Roserba, le centrali Aurora Micheletti, Arianna Tomasetig e Lara Gianfico, le schiacciatrici Beatrice Perfetto, Perla Massaglia, Gaia Novello e Natalia Lijewska, e gli opposti Margherita Meoni e Polina Malik.

A chiudere la presentazione è stato il ricordo di Maria Grazia Bruno, storica capitana del Melendugno scomparsa nel 2019: al figlio Giulio è stata consegnata la maglia numero 13, ritirata in sua memoria dalla società. La serata si è poi conclusa con lo spettacolo pirotecnico e un momento conviviale tra squadra e dirigenza.