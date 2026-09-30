Frigole, piazze e verde al centro della riqualificazione: lavori attesi a dicembre, nodo estate per le attività

LECCE – Più verde e spazi pedonali nel cuore di Frigole, nuovi collegamenti con la spiaggia e interventi per migliorare accessibilità e servizi. È il disegno della riqualificazione finanziata attraverso il Cis, lotto 2A, di cui si è discusso ieri durante la Commissione Urbanistica, che si prepara a entrare nella fase dei lavori. L’avvio è atteso a dicembre, ma insieme alla trasformazione della marina si apre la questione di come gestire un cantiere destinato ad attraversare l’intera stagione turistica del 2027. Il contratto con l’impresa aggiudicataria dovrà essere firmato entro il 31 dicembre 2026. La scadenza indicata per completare le opere è invece il 31 dicembre 2027, un termine con cui dovrà misurarsi una durata contrattuale che può arrivare a 14 mesi. Se la partenza sarà confermata a dicembre, il calendario dei lavori potrebbe dunque oltrepassare la fine del prossimo anno. Il progetto interessa piazza Bertacchi, piazzetta Alberti, l’ingresso di Frigole, viale Attilio Mori e gli accessi al litorale. Sono stati edificati parcheggi lungo viale Mori e sono previsti interventi sulla fontana monumentale, la rinaturalizzazione dell’area umida e passerelle in legno per raggiungere la spiaggia attraverso le dune.

Nel programma rientrano anche fermate degli autobus, arredi, nuove sistemazioni a verde, rifacimento del tappetino stradale e attraversamenti pedonali. A cambiare in maniera significativa sarà soprattutto piazza Bertacchi, dove asfalto e superfici in pietra lasceranno maggiore spazio alla vegetazione e alla fruizione pedonale. I pini presenti saranno conservati e affiancati da nuove alberature, con l’obiettivo di rendere la piazza più accessibile e adatta alla socialità. Per le pavimentazioni sono previste anche finiture con effetto ghiaia a vista, che saranno utilizzate pure in piazzetta Alberti.

Sulla necessità di organizzare le lavorazioni tenendo conto dell’economia della marina insiste il consigliere delegato alle marine Alessio Poso: “Il cantiere durerà più di un anno e bisognerà cercare di non penalizzare le attività produttive della marina nella stagione estiva: meglio dividere l’intervento in vari lotti per impattare il meno possibile“. Alla gestione dei disagi Poso affianca la richiesta di coordinare gli interventi con quelli dell’Acquedotto pugliese, per evitare successive aperture delle superfici appena sistemate: “Chiedo che l’Aqp ci dica come far passare la linea per evitare di spaccare di nuovo. Bene l’intervento sulla piazza, che oggi è solo fatta di asfalto e pietre”. Il presidente della Commissione Urbanistica Paolo Cairo sottolinea invece il peso delle nuove piantumazioni e il recupero degli spazi esistenti: “Le essenze arboree e le alberature aumenteranno notevolmente. La pavimentazione della piazza sarà fatta di masselli autobloccanti e verrà riqualificato il parco a pineta, che si troverà allo snodo di diversi percorsi”. L’intervento, precisa Cairo, avrà comunque un perimetro definito: “Il lungomare Attilio Mori non sarà riqualificato totalmente e non saranno risolte tutte le criticità, ma ne verranno affrontate diverse molto rilevanti”.

Sullo stato della procedura il dirigente Maurizio Guido chiarisce che il progetto esecutivo è stato approvato e la gara è in corso. Il quadro delle opere è quindi già fissato: “In questa fase nessuna modifica può essere fatta: i lavori, salvo proroghe, devono terminare il 31 dicembre 2027”. Quanto alla situazione del parcheggio, aggiunge: “Il parcheggio è già stato realizzato, ma non si interviene sulla strada”. Accanto alle opere e ai tempi di realizzazione resta infine il tema della cura degli spazi riqualificati. Il consigliere di minoranza Antonio De Matteis richiama l’attenzione sulla manutenzione del verde, un impegno destinato a crescere anche con il passaggio al Comune del Bosco di Cervalora. La lecceta spontanea, oggi di proprietà regionale, si estende per circa 28-29 ettari nei pressi di Borgo Piave, lungo la strada Lecce-Frigole. Alla trasformazione delle piazze e degli accessi al mare dovrà quindi accompagnarsi una programmazione della manutenzione capace di sostenere nel tempo un patrimonio ambientale più ampio.