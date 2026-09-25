Il 20° Memorial Fernando Panico ospita un grande spettacolo di volley

GALATINA (Lecce) – Galatina pallavolistica come ogni anno rende omaggio alla memoria di Fernando Panico, indimenticato e indiscusso tecnico di volley, i cui valori umani e sportivi hanno fatto scuola forgiando più generazioni di praticanti.

La ventesima manifestazione, a fronte dei 23 anni trascorsi dalla scomparsa del tecnico galatinese (complice l’isolamento forzato per il Covid), sarà una giornata speciale, come sempre d’altronde.

All’insegna del ricordo doloroso che scava l’anima dei consanguinei, si accomuneranno amici e tifosi che hanno condiviso il percorso sportivo di Fernando, raccontando con un velo di malinconia aneddoti ed accaduti. Si scorgeranno tra le sedute della tribuna atleti non più giovani lontani dalle sfide agonistiche, ma non dal loro maestro,e pronti a riavvolgere il nastro della formazione sportiva ricevuta.

Se ne fanno interpreti in prima persona Salvatore e Corrado Panico, fratelli di Fernando, custodi di una memoria familiare che non conosce oblio, il comitato promotore che tesse le trame organizzative (Massimo su tutti) ed un gruppo di allievi fortemente coeso,“I ragazzi di Fernando,in sintonia con l’eredità sportiva lasciata dal loro allenatore.

L’appuntamento dunque si rinnova sabato 26 settembre con inizio alle 16.00, affidando l’apertura della manifestazione ai saluti istituzionali dei rappresentanti Fipav territoriali e delle autorità amministrative locali che hanno concesso il Patrocinio comunale all’evento. Sarà il Pala Olimpia Sbv di via Montinari, messo a disposizioni dai gestori dell’impianto, ad ospitare lo svolgimento delle gare, considerati i limiti strutturali del Palazzetto di via Chieti, a lui intitolato, non più idonei a svolgere gare nazionali.

Ad inaugurare il pomeriggio sottorete saranno due tra le più competitive formazioni del prossimo campionato regionale di Serie C, l’Olimpia SBV Galatina e il Volley Parabita. Il vero clou della serata sarà invece affidato al big match tra due realtà salentine iscritte al Girone Blu del campionato nazionale di Serie A3: la Green Volley Galatone e la PAG Volley Taviano, pronte a regalare un antipasto di altissimo livello tecnico in vista della stagione ufficiale.

L’obiettivo principale resterà quello di onorare lo spirito e i valori umani e sportivi che Fernando Panico ha saputo trasmettere a intere generazioni di atleti. Proprio per sancire il valore della condivisione, a fine manifestazione verranno consegnate delle targhe di ringraziamento speciali a tutte e quattro le società partecipanti e alla coppia arbitrale:un giusto e doveroso riconoscimento per aver voluto condividere un traguardo così importante nel nome del volley e del ricordo di Fernando.