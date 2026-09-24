Festival Organistico del Salento, Le Armoniche Stravaganze a Lecce. I Concerti per organo e orchestra di G.F. Haendel

Appuntamento di chiusura per settembre per il Festival Organistico del Salento che, venerdì 25 settembre alle ore 20.30 nella Chiesa di S. Maria della Grazia a Lecce, propone il quinto appuntamento del progetto I Concerti per organo e orchestra di G.F. Haendel. Protagonisti saranno l’ensemble Le Armoniche Stravaganze, Stefano Perrotta all’organo e Francesco Porpora all’oboe, sotto la direzione di Francesco Scarcella, sull’organo P. Pinchi del 1982.

La serata sarà interamente dedicata a Georg Friedrich Haendel, tra i massimi protagonisti della musica barocca europea, e permetterà di esplorare una delle dimensioni più affascinanti della sua produzione strumentale. L’organo, infatti, non sarà soltanto voce solista, ma entrerà in un continuo e suggestivo dialogo con l’orchestra e l’oboe, attraverso alternanze, contrasti e intrecci timbrici.

Un appuntamento che amplia ulteriormente l’orizzonte del Festival, valorizzando l’organo non solo nella sua tradizionale dimensione solistica e liturgica, ma anche come protagonista del repertorio concertante e della grande musica d’insieme del Settecento.