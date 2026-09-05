Gallipoli capitale della cultura, Minerva: “Per il territorio una grande occasione di crescita”

“Il riconoscimento di Gallipoli come Capitale della Cultura di Puglia 2026 e i 100mila euro stanziati dalla Regione sono una bella notizia per la città e, soprattutto, danno continuità a un percorso che Gallipoli ha costruito nel tempo e che aveva già ottenuto un importante riconoscimento nazionale con l’ingresso tra le dieci finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2027″. Lo scrive in una nota il capogruppo del PD, Stefano Minerva .

“Quella candidatura aveva avuto il merito di mettere insieme istituzioni, associazioni, operatori culturali e tante energie della città attorno a un’idea precisa: considerare la cultura non semplicemente come un calendario di eventi ma come uno strumento attraverso cui raccontare Gallipoli, valorizzarne il patrimonio e costruire un modello di sviluppo capace di andare oltre la stagione estiva. Il fatto che oggi una parte di quella progettazione possa essere realizzata dimostra il valore di percorsi capaci di produrre risultati che vanno oltre le singole scadenze.

Con “La bella tra terra e mare” saranno realizzati 21 eventi e 15 incontri nei contenitori culturali, nelle piazze, nei quartieri e fino alla Spiaggia della Purità. Gallipoli è inoltre l’unica città della provincia di Lecce destinataria del finanziamento regionale, un risultato che riconosce la qualità del lavoro costruito attorno alla candidatura e che restituisce alla città una nuova opportunità.

Ed è proprio qui che assume valore la scelta della Regione Puglia, raccogliere il lavoro costruito dai territori e dargli continuità trasformando la progettazione nata attorno alle candidature a Capitale italiana della Cultura in occasioni concrete di crescita. I 300mila euro destinati a Gallipoli, Brindisi e Alberobello, capofila del progetto condiviso con Castellana Grotte, Noci e Polignano a Mare, vanno esattamente in questa direzione. È un modo serio di investire sulla cultura, non ricominciare ogni volta da zero ma riconoscere il valore delle idee, sostenerle e dare loro la possibilità di diventare patrimonio delle comunità. Un lavoro per il quale va riconosciuto l’impegno dell’assessora alla Cultura e Conoscenza Silvia Miglietta.

La Puglia ha investito molto in questi anni sulla cultura come leva di crescita dei territori e questa scelta conferma una direzione precisa. Per una città come Gallipoli è una sfida particolarmente importante, significa tenere insieme cultura e turismo, identità e sviluppo, e costruire opportunità capaci di far vivere la città durante tutto l’anno.

Per Gallipoli questa è soprattutto l’occasione per continuare a costruire una città che non viva soltanto d’estate e non sia soltanto una destinazione turistica ma una comunità capace di produrre cultura, custodire la propria identità e farne una leva di crescita. È su questa idea di Gallipoli che dobbiamo continuare a investire”.