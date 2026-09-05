Fitto: la stabilità del governo Meloni rafforza quella dell’Europa

“Il record di longevità è un grandissimo risultato politico a livello nazionale ma la stabilità del governo Meloni, uno dei principali in Europa, rappresenta un elemento fondamentale che rafforza anche la stabilità a livello europeo, di cui c’è forte bisogno”. Lo ha detto Raffaele Fitto, vicepresidente della Commissione Ue, intervenendo sul palco la festa organizzata a Bari da FdI per il record di longevità del governo, di cui ha rivendicato “con emozione e orgoglio di aver fatto parte nei primi anni”.

Fitto, ex ministro agli Affari europei, ha sottolineato la “collaborazione profonda a livello istituzionale nel lavoro costante con la Commissione Ue”, osservando che “questo governo si è mosso in acque internazionali molto agitate, tra due guerre, una crisi energetica, una crisi delle materie prime, ma i risultati sono stati frutto di una visione con proiezione nel futuro”.