Valditara: “Superati tutti i target e gli obiettivi PNRR per la scuola. Asili: un risultato molto importante”

“Abbiamo raggiunto e superato tutti i rilevanti target del PNRR legati all’edilizia scolastica entro il 31 agosto”, così il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

“Fondamentale il superamento del target sugli asili per i posti nella fascia 0-6 anni. Un obiettivo che ci consente di posizionarci al di sopra degli obiettivi di Barcellona e oltre il 37% di media nella copertura del servizio, contando i posti PNRR che saranno attivati. Più del 55% delle risorse sono state destinate alle Regioni del Mezzogiorno. Un obiettivo strategico che permette di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale.

Raggiunti i target anche di scuole nuove, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico, mense e palestre scolastiche: un investimento complessivo di oltre 12 miliardi stanziati, di cui 3,7 miliardi di fondi aggiuntivi nazionali e strutturali, per 11.724 interventi autorizzati, pari a quasi 1/3 del patrimonio edilizio scolastico.

Obiettivi strategici raggiunti grazie alla collaborazione con gli enti locali e a un grande lavoro di coordinamento e di costante supporto, ma anche grazie alle semplificazioni normative da me fortemente volute, che hanno contribuito ad accelerare e a ridurre in media la durata dei lavori pubblici”.

“Avevamo già raggiunto e superato tutti i target relativi alla scuola e alla formazione. Ricordo lo storico risultato del 7,3% (stima Invalsi) di dispersione scolastica raggiunto nel 2026, superando il traguardo UE del 9% fissato per il 2030 e consentendo il recupero di 520.000 giovani. Abbiamo consentito la formazione di oltre 980 mila docenti e personale scolastico e attivato corsi per 3,4 milioni di studenti, per orientamento, formazione STEM e multilinguismo e per 2,6 milioni di studenti per il contrasto alla dispersione scolastica e al superamento dei divari territoriali. Abbiamo ottenuto circa 41.000 iscritti al sistema ITS, superando di circa 3 volte il target PNRR e trasformato 156 mila aule in ambienti innovativi.

E adesso continuiamo a lavorare con determinazione per il personale scolastico e per i nostri studenti e a investire nella scuola e nel loro futuro”, ha concluso il Ministro.