È nato l’Osservatorio sui diritti e doveri dell’Abitare, il prefetto Manno su occupazioni abusive: “In un anno 167 immobili liberati spontaneamente”

Si è riunito ieri, giovedì 24 settembre 2026, nella sede di ARCA Sud Salento, il comitato promotore incaricato di costituire l’Osservatorio sui diritti e doveri dell’Abitare, organismo volto a promuovere una migliore qualità della vita negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, raﬀorzare il senso di responsabilità condivisa e costruire un dialogo costante tra istituzioni e cittadini.

A guidarne le attività sarà ARCA Sud Salento dell’amministratore unico Cosimo Casilli che opererà in stretta sinergia con enti e istituzioni del territorio: un’alleanza istituzionale senza precedenti che mette in rete competenze diverse per aﬀrontare le sfide dell’abitare.

L’Osservatorio avrà il compito di monitorare i fenomeni sociali e abitativi, prevenire situazioni di conflitto e contenzioso, supportare l’attività delle commissioni competenti, promuovere percorsi di informazione e sensibilizzazione e raccogliere segnalazioni e istanze provenienti da Enti, associazioni e utenti.

«L’Osservatorio, una volta costituito, coinvolgerà la Procura, la Prefettura, UniSalento, la Questura e altre istituzioni, come la Cisl per le organizzazioni sindacali, e sarà istituzionalizzato nei prossimi giorni. Avrà il compito di vigilare sul corretto utilizzo degli immobili di proprietà di ARCA Sud e rappresenterà uno strumento importante per monitorare i fenomeni sociali, soprattutto nelle aree urbane caratterizzate da situazioni di vulnerabilità e criticità. Intervenire tempestivamente significa evitare che tali condizioni possano trasformarsi in problemi di sicurezza», fa sapere il Prefetto di Lecce, Domenico Natalino Manno.

«Le aree sensibili, già monitorate nell’ambito del piano coordinato di controllo del territorio, saranno ulteriormente attenzionate in vista degli interventi di riqualificazione urbanistica, fondamentali per garantire una sicurezza intesa anche come vivibilità, contrasto al degrado e tranquillità sociale. ARCA Sud sta lavorando alla riqualificazione e alla riapertura degli alloggi e le istituzioni devono sostenere questo impegno, anche sul piano economico, per rispondere alla domanda abitativa. In questo processo dovrà essere garantita la sicurezza attraverso la presenza della Prefettura e delle forze di polizia. Stiamo inoltre intervenendo contro abusivismo e occupazioni abusive – aggiunge il Prefetto -. Il protocollo predisposto ha già prodotto risultati positivi: nell’arco di un anno

167 immobili sono stati liberati spontaneamente, a conferma del ripristino della

legalità. Particolare attenzione sarà dedicata alle zone 167, dove persistono occupazioni e fenomeni legati alla criminalità, allo spaccio e alla prostituzione. L’Osservatorio contribuirà così a sostenere la riqualificazione e a garantire maggiore sicurezza e vivibilità». Da evidenziare, tuttavia, il dato relativo agli immobili occupati senza titolo e successivamente lasciati spontaneamente: da gennaio 2025 a settembre 2026 sono complessivamente 267 quelli restituiti.

Ieri, intanto, è stato approvato il regolamento che istituisce e disciplina il funzionamento dell’Osservatorio. I componenti del comitato promotore hanno inoltre dato il via libera alla realizzazione di un’apposita casella e-mail ARCA Sud dedicata all’organismo, per agevolare la segnalazione delle criticità e rendere più diretto e tempestivo lo scambio di informazioni fra gli stessi componenti. Il prossimo appuntamento è fissato per la fine di ottobre, quando il comitato tornerà a riunirsi per fare il punto sulle attività in corso: dalla contrazione del mutuo per la Galleria Mazzini alle iniziative del POC Legalità, a quelle del Piano Casa, fino agli interventi previsti per l’ex Galateo.