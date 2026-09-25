Scontro sulla Martano-Caprarica: perde la vita un motociclista di 63 anni

SALENTO – Drammatico scontro lungo la strada provinciale che collega Martano a Caprarica di Lecce, nei pressi dello svincolo per Martignano, dove intorno alle 19, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, Sergio Bovino, 63 anni, residente a Martano, ha perso la vita a seguito dell’impatto tra la sua moto BMW e una Lancia Musa condotta da una donna di 57 anni.

Violento lo scontro tra i due mezzi, che non ha lasciato scampo al sessantatrenne: i sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto con un’ambulanza, hanno tentato le manovre di rianimazione, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo a causa delle gravi lesioni riportate.

Praticamente incolume ma in forte stato di shock la conducente dell’autovettura, che ha riportato solo lievi ferite ed è stata medicata sul posto. Per eseguire i rilievi planimetrici, ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e mettere in sicurezza il tratto stradale sono intervenuti i Carabinieri della compagnia locale.