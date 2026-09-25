Acqua contaminata nel villaggio turistico, scatta la chiusura dopo i controlli dell’Asl

TORRE RINALDA (LECCE) – Non una semplice anomalia nell’impianto idrico, ma una situazione che, dopo controlli e analisi approfondite dell’Asl, è stata ritenuta tale da rappresentare un “concreto rischio per la salute di ospiti e lavoratori”. Il Comune di Lecce ha disposto la chiusura immediata dei locali destinati all’attività ricettiva di un villaggio turistico di Torre Rinalda, dopo gli accertamenti effettuati dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Lecce. “Nel villaggio non arriva l’acquedotto, non sono allacciati: loro dichiarano di avere dei serbatoi dove una ditta trasferisce l’acqua – spiega il direttore del dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Lecce, Alberto Fedele – Sono state trovate tracce di prodotti che dovrebbero essere vietati anche nell’uso agricolo. Verificheremo anche se qualche uso illecito abbia contaminato i pozzi o la falda. Faremo analisi in zona per approfondire la questione”.

L’ordinanza contingibile e urgente, firmata dal sindaco Adriana Poli Bortone il 25 settembre, impone la sospensione dell’attività fino al completo superamento delle criticità rilevate e al ripristino delle condizioni previste dalla normativa sanitaria. Tutto parte dal sopralluogo eseguito il 5 agosto dagli operatori del Servizio Igiene e Sanità pubblica Area Nord dell’Asl. L’attività ispettiva non si è fermata a un controllo visivo delle strutture: sono stati effettuati accertamenti sull’acqua destinata al consumo umano distribuita all’interno del villaggio. Le successive analisi chimiche hanno evidenziato il superamento dei limiti di legge per conducibilità, cloruro e sodio, ma soprattutto per AMPA, metabolita del glifosato, e antiparassitari totali.

Proprio la presenza di AMPA e antiparassitari in concentrazioni elevate viene indicata nel provvedimento come un “grave pericolo per la salute pubblica”. L’acqua utilizzata nell’impianto interno della struttura, secondo quanto certificato negli accertamenti, non può dunque essere considerata potabile. La relazione tecnica dell’Asl ha inoltre segnalato “gravi e imminenti carenze igienico-sanitarie e strutturali”, ritenute in grado di determinare un rischio immediato per gli utenti e per il personale. Un quadro che ha spinto Palazzo Carafa ad adottare il provvedimento più drastico: stop all’attività ricettiva e interdizione dei locali fino a quando non saranno ripristinate tutte le condizioni di sicurezza.

L’ordinanza dispone anche l’immediata sospensione dell’erogazione dell’acqua destinata al consumo umano nelle 182 unità abitative del complesso, nelle sei camere riservate al personale e nelle 92 unità in multiproprietà servite dallo stesso sistema di approvvigionamento. Gli ospiti eventualmente presenti dovranno lasciare gli alloggi fino alla revoca del provvedimento. Alla società che gestisce la struttura viene imposto di procedere con urgenza alla verifica tecnica dell’intero impianto, individuare l’origine delle contaminazioni, effettuare gli interventi di bonifica e sanificazione necessari e presentare al Comune e all’Asl nuove analisi in grado di dimostrare il pieno rispetto dei parametri previsti dalla legge.

La riapertura non potrà avvenire sulla base di una semplice comunicazione del gestore. Sarà ancora l’Asl a dover tornare in campo, verificando il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e strutturali e certificandolo formalmente. Solo dopo questo ulteriore passaggio il Comune potrà revocare l’ordinanza. Il provvedimento è stato trasmesso anche alla Polizia locale, ai Carabinieri, all’Acquedotto Pugliese e agli uffici comunali competenti. Gli accertamenti non possono ancora considerarsi conclusi: Palazzo Carafa lascia infatti aperta la strada a ulteriori provvedimenti sulla base degli approfondimenti e delle verifiche successive.

Il villaggio turistico resta dunque chiuso. E prima che gli alloggi possano tornare a essere utilizzati non basteranno interventi formali: serviranno nuove analisi, nuovi controlli e il via libera sanitario dell’Asl. È da quei risultati che dipenderà la riapertura della struttura.