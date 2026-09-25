Matino, scossa nella giunta Toma: l’assessore Emanuela Gatto si dimette e accusa il sindaco

MATINO – Una frattura politica si apre nella maggioranza guidata dal sindaco Giorgio Toma. Emanuela Gatto ha protocollato le proprie dimissioni irrevocabili da assessora ai Servizi sociali, lasciando la Giunta ma mantenendo il posto in Consiglio comunale, dove annuncia che valuterà d’ora in avanti ogni provvedimento “secondo coscienza e in piena libertà”. Una scelta che va ben oltre l’abbandono di una delega amministrativa e che viene accompagnata da una dura ricostruzione dei rapporti interni all’esecutivo.

È la stessa ormai ex assessora a spiegare senza filtri le ragioni della rottura: “Oggi ho protocollato le mie dimissioni irrevocabili da assessora ai Servizi Sociale del Comune di Matino. È una decisione che mi costa, su cui ho riflettuto a lungo e che oggi reputo doverosa. Quando ho accettato di candidarmi, l’ho fatto con grande entusiasmo. Credevo che si potesse aprire una fase nuova, con una diversa generazione di amministratori, magari alle prese con una nuova esperienza, ma con passione, voglia di rimboccarsi le maniche e di costruire qualcosa di buono per la nostra città; con uno sguardo sempre orientato verso il futuro”.

Nel suo intervento Gatto traccia poi una linea netta tra i due mandati dell’amministrazione Toma: “Se nel corso della prima amministrazione (2017-2022) la situazione è stata abbastanza produttiva e coinvolgente, nel corso invece del secondo mandato (2022-2027) la situazione è cambiata radicalmente. È sotto gli occhi di tutti la stasi amministrativa della nostra città: scuole chiuse da anni, manutenzione del territorio assente, criticità che riguardano la manutenzione di strade, verde pubblico, illuminazione pubblica, marciapiedi, attività commerciali abbandonate a se stesse, incuria del centro storico, lavori pubblici interminabili, beni pubblici appena completati e già inutilizzabili, attività di accertamento dei tributi agevolata per pochi”.

Ma il passaggio politicamente più pesante è quello che riguarda direttamente il metodo di governo e il ruolo del sindaco. Gatto denuncia “deleghe spezzettate, amministratori impediti ad esercitare le proprie deleghe, condotte di fatto solo dal sindaco che ha pianificato e organizzato, insieme alla ristretta cerchia dei fedelissimi, tutte le iniziative volte esclusivamente ad alimentare l’ego personale”. E aggiunge: “Fino alla totale mancanza di condivisione dimostrata nei miei confronti, tanto da obbligarmi a dover fare formale accesso agli atti per conoscere il contenuto di atti che la giunta stessa era stata chiamata a deliberare. Nella sostanza, sono stata messa nelle condizioni di non operare da assessore, pur facendo parte della giunta comunale. Situazioni, tutte queste, che oggi non possono essere più sopportate”.

La rottura, dunque, viene motivata come una scelta politica e personale insieme. “La nostra Matino ha bisogno di altro, ha bisogno di visioni lungimiranti, perché noi non siamo secondi a nessuno e per dare nuove opportunità a tutti i nostri concittadini, senza esclusioni. Per questo oggi faccio un passo indietro dalla Giunta. Lo faccio senza rancore verso nessuno, ma con tanta amarezza, per rispetto verso i tanti elettori che mi hanno dato fiducia, verso le istituzioni e verso me stessa. Perché per me la coerenza e la dignità per me non sono valori negoziabili”.

Gatto chiarisce però di non voler abbandonare la scena amministrativa: “Esco dalla Giunta ma non abbandono il mandato che i cittadini mi hanno affidato. Resto in Consiglio Comunale come semplice consigliera comunale, libera di valutare ogni atto secondo coscienza e in piena libertà. Non sarò più Assessora ai Servizi Sociali, ma continuerò a lavorare con la schiena dritta, con lo stesso senso di responsabilità che ho sempre avuto nei confronti della nostra comunità”.

Nella parte conclusiva del suo intervento arriva il ringraziamento alla macchina comunale e a chi ha lavorato al suo fianco: “Voglio ringraziare di cuore i dipendenti comunali, i responsabili di settore, il Segretario Generale, gli agenti di Polizia Locale, tutti gli operatori sociali e i volontari. Un grazie speciale al dirigente e a tutto il Settore Servizi Sociali, che ogni giorno, con dedizione, ascolta e sostiene le famiglie di Matino. Il grazie più grande va a voi, cittadine e cittadini di Matino, per l’affetto e gli stimoli che mi hanno aiutata a crescere in questi anni di impegno che voi mi avete dato l’opportunità di esercitare riponendo in me la vostra fiducia”.

Quindi l’ultima dichiarazione, che assume anche il valore di un annuncio politico sul futuro: “Per questo, il mio impegno continuerà, sempre dalla vostra parte, sempre per la crescita della città di Matino”.

Le dimissioni di Emanuela Gatto aprono così una nuova fase per l’amministrazione Toma: l’ex assessora non lascia il Consiglio e soprattutto non si limita a motivare la scelta con divergenze generiche, ma mette nero su bianco accuse precise sul funzionamento della Giunta, sulla condivisione delle decisioni e sulla gestione delle deleghe. Una scossa interna che adesso sposta inevitabilmente l’attenzione sugli equilibri della maggioranza e sulla risposta che arriverà dal sindaco e dagli altri componenti dell’esecutivo.