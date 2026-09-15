La ricetta del giorno: Paccheri alla contadina

Un buon piatto di pasta ti può risollevare l’umore, questo è uno di quelli che preparo spesso in questo periodo.. Pochi ingredienti, dai sapori semplici e delicati.
Vediamo insieme come prepararlo:
(Per due persone)
– 150 g di paccheri
– 80 g di melanzane
– 10/15 pomodorini ciliegina
– q.b. Olio di semi di girasole per friggere
– 1 spicchiò d’aglio
– 10 olive nere
– q.b. Basilico
– q.b. Olio, sale e peperoncino
Procedimento:
- imbiondite uno spicchio d’aglio in abbondante olio extravergine d’oliva, aggiungete i pomodorini ciliegino (preferibilmente già sbollentati e sbucciati) e lasciateli cuocere a fuoco vivo per 5-10 min.
- Aggiungete le olive tagliate a metà, aggiustate di sale e pepe.
- A parte, friggete in olio di semi di girasole (ben caldo) la melanzana tagliata a cubetti.
- Lessate i vostri paccheri e quando saranno “al dente” scolateli e uniteli al vostro condimento.
- Mantecate per qualche minuto, aggiungendo i cubetti di melanzana e qualche foglia di basilico.
Vi ho fatto venire fame ?