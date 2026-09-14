Lite in piazza a colpi di coltello e il sindaco sollecita i concittadini: “Chi sa parli”

Squinzano (Lecce) – Una lite per futili motivi, al culmine della quale sarebbero spuntati anche dei coltelli.

A denunciare pubblicamente l’episodio è stato il sindaco di Squinzano Mario Pede, parlando direttamente alla sua comunità, ancora scossa dal femminicidio di Lorena Isceri per mano del suo ex, in Toscana.

“In questi giorni, oltre al grave lutto, che ha colpito duramente la nostra comunità, Squinzano è stata scossa anche da un grave episodio verificatosi in Piazza Vittoria, durante le ore serali e alla presenza di numerose persone – scrive Pede sui social – Uno scontro tra più soggetti sul quale sono in corso gli accertamenti delle Forze dell’Ordine. Alcuni presenti hanno riferito anche della possibile presenza di coltelli: circostanza che, naturalmente, dovrà essere verificata da chi sta conducendo le indagini.

“Da giorni sono in costante contatto con le Forze dell’Ordine, che mi hanno ribadito il massimo impegno per rafforzare il controllo del territorio e, in particolare, della zona di Piazza Vittoria, compatibilmente con le risorse disponibili e con le molteplici esigenze operative – prosegue il primo cittadino – Come Amministrazione, già da settimane avevamo avviato l’iter per aggiornare e potenziare e aggiornare le videocamere presenti in Piazza e contiamo di procedere a breve con la chiusura degli adempimenti amministrativi. Dal nostro insediamento abbiamo investito circa 200mila euro, di cui 51mila euro di risorse comunali, per dotare i varchi di accesso al paese e alcuni punti sensibili di sistemi di videosorveglianza. A questi si aggiungono ulteriori 15mila euro recentemente stanziati dal bilancio comunale per l’area antistante lo stadio e per una zona del centro storico prossima al Palazzo Comunale”.

Pede comunica che sono stati anche rimodulati temporaneamente i turni della Polizia Locale “per garantire, già da questa sera e per le prossime settimane in cui sarà ancora molto frequentata, una maggiore presenza nell’area di Piazza Vittoria, anche in sinergia con i Carabinieri – spiega – La sicurezza della nostra comunità richiede istituzioni presenti, controlli, prevenzione, ma anche collaborazione. Per questo invito chiunque abbia assistito ai fatti o disponga di elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto di rivolgersi alle Forze dell’Ordine. Io stesso, pur non essendo presente al momento dei fatti, ho ritenuto doveroso riferire quanto mi è stato raccontato da alcuni nostri concittadini”.